Горнозаводскую ветку железной дороги в Перми закроют в конце января

Posted 25 января 2020, 09:00
Published 25 января 2020, 09:00
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В ОАО «РЖД» определились со сроком закрытия железнодорожной ветки вдоль пермской набережной, но точная дата вновь не называется. Ряд пермских СМИ распространил информацию о том, что движение поездов прекратится в ночь с 26 на 27 января. Однако, в минтрансе Пермского края эти даты не подтверждают. «Пусть эти даты остаются на совести журналистов, у нас такой информации нет. В РЖД предупредили, что движение будет закрыто на следующей неделе, но точных дат пока нет», — пояснили Properm.ru в ведомтсве.
Министерство транспорта России закроет железнодорожную ветку на участке от станции «Пермь-2» до станции «Пермь-1». Приказ подписал 24 декабря 2019 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В тот же день на экстренном брифинге глава краевого минтранса Николай Уханов сообщил, что точные даты сообщит ОАО «РЖД» «завтра после обеда», но информация так и не поступила. Впервые власти Пермского края заявили о сносе участка железной дороги в сентябре 2017 года.
На Горнозаводском направлении курсируют 17 пар поездов пригородного сообщения, планируется, что после закрытия участка количество перевозок не уменьшится. Поезда будут ходить до станции «Пермь-1». Кроме того, до конца первого квартала 2020 года планируется запустить дополнительную пару поездов от «Пермь-1» до станции в Губахе.