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Posted 25 января 2020, 09:00

Published 25 января 2020, 09:00

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Горнозаводскую ветку железной дороги в Перми закроют в конце января

Горнозаводскую ветку железной дороги в Перми закроют в конце января

25 января 2020, 09:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ржд
В минтрансе Пермского края сообщили, что в РЖД уведомили о закрытии участка на следующей неделе, но официально точной даты все еще нет.

В ОАО «РЖД» определились со сроком закрытия железнодорожной ветки вдоль пермской набережной, но точная дата вновь не называется. Ряд пермских СМИ распространил информацию о том, что движение поездов прекратится в ночь с 26 на 27 января. Однако, в минтрансе Пермского края эти даты не подтверждают. «Пусть эти даты остаются на совести журналистов, у нас такой информации нет. В РЖД предупредили, что движение будет закрыто на следующей неделе, но точных дат пока нет», — пояснили Properm.ru в ведомтсве.

Министерство транспорта России закроет железнодорожную ветку на участке от станции «Пермь-2» до станции «Пермь-1». Приказ подписал 24 декабря 2019 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В тот же день на экстренном брифинге глава краевого минтранса Николай Уханов сообщил, что точные даты сообщит ОАО «РЖД» «завтра после обеда», но информация так и не поступила. Впервые власти Пермского края заявили о сносе участка железной дороги в сентябре 2017 года.

На Горнозаводском направлении курсируют 17 пар поездов пригородного сообщения, планируется, что после закрытия участка количество перевозок не уменьшится. Поезда будут ходить до станции «Пермь-1». Кроме того, до конца первого квартала 2020 года планируется запустить дополнительную пару поездов от «Пермь-1» до станции в Губахе.

#Общество#Ржд
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