Горнозаводскую ветку железной дороги в Перми закроют в конце января

В ОАО «РЖД» определились со сроком закрытия железнодорожной ветки вдоль пермской набережной, но точная дата вновь не называется. Ряд пермских СМИ распространил информацию о том, что движение поездов прекратится в ночь с 26 на 27 января. Однако, в минтрансе Пермского края эти даты не подтверждают. «Пусть эти даты остаются на совести журналистов, у нас такой информации нет. В РЖД предупредили, что движение будет закрыто на следующей неделе, но точных дат пока нет», — пояснили Properm.ru в ведомтсве.