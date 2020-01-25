По делу о банкротстве экс-главы наблюдательного совета «Экопромбанка» наняли юриста и геодезиста

Posted 25 января 2020, 05:38
Published 25 января 2020, 05:38
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил ходатайство управляющего по делу о банкротстве председателя наблюдательного совета «Экопромбанка» Сергея Макарова. Лев Шляпин просил привлечь к ведению дела о несостоятельности юриста, инженера-геодезиста, арендовать ему кабинет и автомобиль с экипажем. Объем оплаты всех услуг составил 67 тысяч рублей в месяц. В решении суда указываетя, что ни у должника, ни в конкурсной массе средств на оплату этих расходов нет.
Шяпин обосновал необходимость расходов тем, что основное имущество Макарова находится в Березниках, куда приходится часто ездить. Кроме того, объем работы по делу о банкротстве настолько велик, что необходимо привлечение специалиалистов: юриста для ведения документации и инженера-геодезиста для постановки имущества Макарова на учет.
Суд частично удовлетворил требования финансового управляющего и согласился с необходимостью привлечения до окончания процедуры банкротства Сергея Макарова юриста и инженера-геодезиста.
Лицензия у «Экопромбанка» была отозвана в 2014 году. Причиной банкротства стали высокорисковые банковские операции, которые не принесли дохода. 29 сентября 2014 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим была назначена госкорпорация АСВ. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») обратил внимание на ряд невозвращенных кредитов, полученных в 2009-2014 годы с участием совладельца «Экопромбанка», председателя наблюдательного совета Макарова и подконтрольных ему компаний. В результате, в реестр кредиторов Макарова были включены требования «Экопромбанка» на 900 млн рублей и налоговой службы на 232,1 тысяч рублей.