По делу о банкротстве экс-главы наблюдательного совета «Экопромбанка» наняли юриста и геодезиста

Лицензия у «Экопромбанка» была отозвана в 2014 году. Причиной банкротства стали высокорисковые банковские операции, которые не принесли дохода. 29 сентября 2014 года банк был признан банкротом, конкурсным управляющим была назначена гос­корпорация АСВ. Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») обратил внимание на ряд невозвращенных кредитов, полученных в 2009-2014 годы с участием совладельца «Экопромбанка», председателя наблюдательного совета Макарова и подконтрольных ему компаний. В результате, в реестр кредиторов Макарова были включены требования «Экопромбанка» на 900 млн рублей и налоговой службы на 232,1 тысяч рублей.