В Перми выясняют причины затопления кипятком подвала в Мотовилихе

Posted 25 января 2020, 13:07
Published 25 января 2020, 13:07
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Теплоснабжение домов по улице Уральской, 113 будет восстановлено в ближайшее время, сообщили Properm.ru в администрации Мотовихинского района Перми. По мнению специалистов, одной из возможных причин затопления подвала могли стать действия управляющей компании. Вода из помещения полностью откачана, пострадавших нет, ущерб имуществу будет оценен позднее. Сейчас работники «Пермской сетевой компании» продолжают устранять дефект на теплотрассе в Мотовилихе. Точные причины ЧП будут выяснены уже после ликвидации аварии.
При разборе ситуации в структурах управления ЖКХ Мотовилихи обсуждалась версия, что дом был плохо загерметизирован, и вода начала проникать в подвал. Слесари УК пытались самостоятельно найти место утечки теплоносителя, но повредили герметизацию трубопровода в стене дома. В результате подвал частично оказался затоплен горячей водой.
Дом находится в управлении УК «Пермкоммуналсервис», год назад был передан из ведения «Мастер комфорта». Получить информацию о коммунальной аварии у представителей управляющей компании не удалось, диспетчер, отвечающая по номеру, указанном на сайте «Пермкоммуналсервис», пояснила, что не в курсе ситуации и предложила оставить заявку на ремонт.
Сегодня утром кипятком затопило подвал дома по ул. Уральской, 113 в Перми, причиной аварии стал порыв теплоцентрали, находящейся на балансе ПСК. От ЧП пострадало имущество расположенного в цокольном этаже дома магазина с садоводческими товарами.