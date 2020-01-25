В Перми выясняют причины затопления кипятком подвала в Мотовилихе

Теплоснабжение домов по улице Уральской, 113 будет восстановлено в ближайшее время, сообщили Properm.ru в администрации Мотовихинского района Перми. По мнению специалистов, одной из возможных причин затопления подвала могли стать действия управляющей компании. Вода из помещения полностью откачана, пострадавших нет, ущерб имуществу будет оценен позднее. Сейчас работники «Пермской сетевой компании» продолжают устранять дефект на теплотрассе в Мотовилихе. Точные причины ЧП будут выяснены уже после ликвидации аварии.