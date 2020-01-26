Максим Решетников возглавит комитет по подготовке к 300-летию Перми

Posted 26 января 2020, 06:35
Published 26 января 2020, 06:35
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Министр экономического развития РФ Максим Решетников возглавит организационный комитет по подготовке празднования 300-летия Перми. Об этом рассказал телеведущий Сергей Брилев во время эфира на телеканале «Россия». Бывший губернатор Пермского края также подтвердил эту информацию и заявил, что проект «Пермь-300» станет для него «общественной нагрузкой».
Максим Решетников, работая в правительстве, планирует курировать до полного завершения инфраструктурные проекты в Пермском крае, начатые в рамках празднования 300-летнего юбилея краевого центра, а также строительство второй очереди Чусовского моста.
Окончательный объем финансирования юбилея Перми в 2023 году пока неизвестен. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн рублей. В 2019 году власти Пермского края презентовали в федеральных министерствах несколько проектов, как социокультурных, так и инфраструктурных. Все они приурочены к 300-летию Перми и находятся на рассмотрении в столице.