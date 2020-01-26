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Posted 26 января 2020, 06:35

Published 26 января 2020, 06:35

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Максим Решетников возглавит комитет по подготовке к 300-летию Перми

Максим Решетников возглавит комитет по подготовке к 300-летию Перми

26 января 2020, 06:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Решетников
Ранее возглавлял комитет Виталий Мутко, но он не попал в новый состав правительства.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников возглавит организационный комитет по подготовке празднования 300-летия Перми. Об этом рассказал телеведущий Сергей Брилев во время эфира на телеканале «Россия». Бывший губернатор Пермского края также подтвердил эту информацию и заявил, что проект «Пермь-300» станет для него «общественной нагрузкой».

Максим Решетников, работая в правительстве, планирует курировать до полного завершения инфраструктурные проекты в Пермском крае, начатые в рамках празднования 300-летнего юбилея краевого центра, а также строительство второй очереди Чусовского моста.

Окончательный объем финансирования юбилея Перми в 2023 году пока неизвестен. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн рублей. В 2019 году власти Пермского края презентовали в федеральных министерствах несколько проектов, как социокультурных, так и инфраструктурных. Все они приурочены к 300-летию Перми и находятся на рассмотрении в столице.

#Общество#Решетников
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