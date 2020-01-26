Максим Решетников возглавит комитет по подготовке к 300-летию Перми

Окончательный объем финансирования юбилея Перми в 2023 году пока неизвестен. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о праздновании 300-летия Перми, регион может получить из федерального бюджета примерно 600 млн рублей. В 2019 году власти Пермского края презентовали в федеральных министерствах несколько проектов, как социокультурных, так и инфраструктурных. Все они приурочены к 300-летию Перми и находятся на рассмотрении в столице.