properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2020, 05:20

Published 26 января 2020, 05:20

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

На трассе в Прикамье насмерть разбился водитель «Лады»

На трассе в Прикамье насмерть разбился водитель «Лады»

26 января 2020, 05:20
Фото: Properm.ru.
По предварительным данным мужчина не справился с управлением.

Вчера, 25 января, в 17:25 час. в Краснокамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По автомобильной дороге Пермь-Ильинский двигался автомобиль «Лада» под управлением мужчины 1995 года рождения, который на 31 км автодороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с автомобилем BMW.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика