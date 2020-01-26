На трассе в Прикамье насмерть разбился водитель «Лады»

Posted 26 января 2020, 05:20
Published 26 января 2020, 05:20
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Вчера, 25 января, в 17:25 час. в Краснокамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По автомобильной дороге Пермь-Ильинский двигался автомобиль «Лада» под управлением мужчины 1995 года рождения, который на 31 км автодороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновения с автомобилем BMW.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.