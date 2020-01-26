Участок между станциями Пермь-I и Пермь-II закроется с 27 января

Posted 26 января 2020, 08:09
Published 26 января 2020, 08:09
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Министерство транспорта Пермского края назвал дату прекращения перевозок на участке Пермь-I – Пермь-II - с 00.00 часов 27 января. Изменения коснутся поездов дальнего и пригородного сообщения.
Все пригородные железнодорожные перевозки будут осуществляться до конечной станции Пермь-II со стороны Главного направления и Пермь-I со стороны Горнозаводского направления.
Пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции «Пермь-I» до центра города и станции «Пермь-II» на одном из городских автобусов: автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1», автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».