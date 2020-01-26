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Posted 26 января 2020, 08:09

Published 26 января 2020, 08:09

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Участок между станциями Пермь-I и Пермь-II закроется с 27 января

Участок между станциями Пермь-I и Пермь-II закроется с 27 января

26 января 2020, 08:09
Фото: Properm.ru.
Сроки объявили в краевом минтрансе.

Министерство транспорта Пермского края назвал дату прекращения перевозок на участке Пермь-I – Пермь-II - с 00.00 часов 27 января. Изменения коснутся поездов дальнего и пригородного сообщения.

Все пригородные железнодорожные перевозки будут осуществляться до конечной станции Пермь-II со стороны Главного направления и Пермь-I со стороны Горнозаводского направления.

Пассажиры пригородных поездов могут продолжить путь от станции «Пермь-I» до центра города и станции «Пермь-II» на одном из городских автобусов: автобусный маршрут №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1», автобусный маршрут №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».

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