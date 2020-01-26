В Кудымкаре умерла подозреваемая в убийстве двоих детей

Posted 26 января 2020, 08:49
Published 26 января 2020, 08:49
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Кудымкаре cкончалась 32-летняя женщина, которую подозревали в убийстве двоих детей, сообщает издание «Парма-новости». По предварительной информации, смерть женщины наступила из-за остановки сердца.
По данным следствия, подозреваемая утром 23 января убила своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью. Еще двое детей женщины сейчас вместе с отцом,.