properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января 2020, 08:49

Published 26 января 2020, 08:49

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Кудымкаре умерла подозреваемая в убийстве двоих детей

В Кудымкаре умерла подозреваемая в убийстве двоих детей

26 января 2020, 08:49
Фото: Properm.ru.
Женщина ранее пыталась покончить с собой.

В Кудымкаре cкончалась 32-летняя женщина, которую подозревали в убийстве двоих детей, сообщает издание «Парма-новости». По предварительной информации, смерть женщины наступила из-за остановки сердца.

По данным следствия, подозреваемая утром 23 января убила своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью. Еще двое детей женщины сейчас вместе с отцом,.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика