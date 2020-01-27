Арбитражный суд Пермского края признал Трампа банкротом

В материалах дела о банкротстве есть справки от пенсионного фонда, УФМС, ЗАГС и ГУ МВД по Пермскому краю следует, что гражданин с 2010 по 2018 год менял фамилии и имена. Также он пять раз менял официальную прописку в Перми. В судебном решении указано, что Трамп-Михайлов в 2010 году женился, а его супруга при расторжении брака в 2011 году также меняла имя и фамилию. Неединожды гражданин менял ИНН и СНИЛС.