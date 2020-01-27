Арбитражный суд Пермского края признал Трампа банкротом

Posted 27 января 2020, 11:23
Published 27 января 2020, 11:23
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Житель Перми, задолжавший банкам, налоговой и ТСЖ 4 млн 498 тыс. рублей одиннадцать раз менял фамилии. В картотеке арбитражных дел 24 января опубликовано решение о призании банкротом Алега Михайлова, он же Андрей Смирнов, Андрей Бузорин, Андрей Щербаков, Андрей Транмп, Андрей Трамп.
В материалах дела о банкротстве есть справки от пенсионного фонда, УФМС, ЗАГС и ГУ МВД по Пермскому краю следует, что гражданин с 2010 по 2018 год менял фамилии и имена. Также он пять раз менял официальную прописку в Перми. В судебном решении указано, что Трамп-Михайлов в 2010 году женился, а его супруга при расторжении брака в 2011 году также меняла имя и фамилию. Неединожды гражданин менял ИНН и СНИЛС.
Одновременно с тем, пермский Трамп покупал разные модификации автомобилей Infinity и недвижимость. По данным арбитражного суда за период с 2015 по 2018 год среднемесячный доход пермяка составлял 54,49 рублей. Сейчас сведения об официальном месте работе и перспективе восстановления платежеспособности у Трампа-Михайлова отсутствуют.
В сентябре 2018 года с заявлением о признании жителя Перми Алега Михайлова в суд обратился некто Сергей Полев. Он выкупил по договору цессии задолженность гражданина перед управляющей компанией в размере более 1 млн 199 тыс. рублей. За время рассмотрения дела о банкротстве в реестр кредиторов вошли долги перед налоговой, банками «УРАЛСИБ» и «АК БАРС». Общий размер долга пермяка на сегодня составляет 4 млн 498 тыс. рублей.