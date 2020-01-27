Дмитрий Жебелев, «Дедморозим»: «Пожертвование благотворительному фонду — это налог в идеальном мире»

— Чем меньше делает государство, тем лучше. Да, мы действуем совместно с государством. Хотя я бы сказал, что мы действуем вместе с конкретными людьми в госструктурах, у которых задачи работы совпадают с нашими. Иными словами, нам интересно сотрудничать с государством, когда речь идёт об эффективной работе, а не о перераспределении ресурсов в чьих-то интересах. Таких госструктур, таких людей достаточно много. Приведу пример. Сейчас в России принят ряд поправок в закон, связанных с развитием паллиативной помощи, то есть помощи людям с неизлечимыми заболеваниями. И в связи с этим у разных структур появились обязательства что-то делать. На это и мы получаем из регионального бюджета дополнительное финансирование — в виде субсидии, которое должны выигрывать по конкурсу на оказание помощи детям с неизлечимыми заболеваниями на дому. Это функция, которую должна исполнять структура здравоохранения, но выполняем её мы. На основе двухлетнего опыта работы могу сказать, что мы можем делать это намного эффективней, чем государство. По причинам, о которых я уже говорил: у нас есть мотивация. Пока проблема ребёнка не решена — наша работа не эффективна.