Два поезда дальнего следования сегодня пошли в объезд Перми

Posted 27 января 2020, 06:59
Published 27 января 2020, 06:59
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 27 января, в полночь изменилась схема движения поездов дальнего следования №№ 12/11 «Москва — Новый Уренгой» и 84/83 «Москва — Приобье». Теперь они следуют по правому берегу Камы, с остановками на станциях Пермь-Сортировочная, Левшино, Чусовская, без захода на станцию Пермь-2. По данным пресс-службы Пермского направления Свердловской железной дороги, никаких отклонений от расписания в связи с изменениями не зафиксировано.
Также изменили свой маршрут электрички, прибывающие с углеуральского и чусовского направлений. Конечной станцией движения стала станция Пермь-1. Городские электропоезда курсируют от станции Оверята до станции Пермь-2 (и обратно) и от Пермь-1 до станций Левшино и Голованово. Всего на Горнозаводском направлении курсируют 17 пар поездов пригородного сообщения, планируется, что после закрытия участка количество перевозок не уменьшится.
Доставка пассажиров со станции Пермь-1 в центр города и на станцию Пермь-2 (а также обратно), согласно решению городской администрации, будет организована альтернативными видами общественного транспорта; проезд в автобусах бесплатный при предъявлении билета АО «Пермская пригородная компания».
Министерство транспорта России закрыло железнодорожную ветку на участке от станции «Пермь-2» до станции «Пермь-1». Приказ подписал 24 декабря 2019 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В тот же день на экстренном брифинге глава краевого минтранса Николай Уханов сообщил, что точные даты сообщит ОАО «РЖД» «завтра после обеда», но информация так и не поступила. Впервые власти Пермского края заявили о сносе участка железной дороги в сентябре 2017 года.