Два поезда дальнего следования сегодня пошли в объезд Перми

Министерство транспорта России закрыло железнодорожную ветку на участке от станции «Пермь-2» до станции «Пермь-1». Приказ подписал 24 декабря 2019 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В тот же день на экстренном брифинге глава краевого минтранса Николай Уханов сообщил, что точные даты сообщит ОАО «РЖД» «завтра после обеда», но информация так и не поступила. Впервые власти Пермского края заявили о сносе участка железной дороги в сентябре 2017 года.