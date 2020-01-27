Режиссер Николай Гостюхин поставит в Перми еще одну пьесу Ивана Вырыпаева

О пьесе. Действие пьесы происходит на Манхэттене в Нью-Йорке в пентхаусе знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте. У нее, человека закрытого и не публичного, берет очень важное интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. Она второй раз номинирована на Нобелевскую премию, и это интервью имеет огромное значение для её карьеры. Но в какой-то момент договорённости с журналистом, согласованные литературным агентом Ульи Стивом и её юристом Натали, летят к чёрту, чтобы в итоге уступить дорогу искреннему разговору про обратную сторону успеха, неприятие своего происхождения, поиски самой главной правды и волнение, которое испытывает автор, создающий произведение искусства.

