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Posted 27 января 2020, 12:30

Published 27 января 2020, 12:30

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Режиссер Николай Гостюхин поставит в Перми еще одну пьесу Ивана Вырыпаева

Режиссер Николай Гостюхин поставит в Перми еще одну пьесу Ивана Вырыпаева

27 января 2020, 12:30
Фото: Properm.ru.
Место первого показа пока не раскрывается. Две другие пройдут в частной филармонии «Триумф».

В марте в Перми состоится три показа спектакля «Волнение» по одноименной пьесе известного драматурга Ивана Вырыпаева. В Перми постановкой займется его ученик, кинокритик Properm.ru, Николай Гостюхин, ранее привозивший «Иранскую конференцию». Премьеры пройдут 10, 16 и 23 марта.

«Я не буду раскрывать всех секретов, но скажу, все спектакли будут существенно отличаться друг от друга. Премьер всего три, потому что мне очень важно создать ощущение честного диалога. Представь, что у тебя есть близкий человек, с которым вы завели откровенный разговор. Ночь, часы летят как минуты, но вы не можете остановиться, потому что понимаете, что этот разговор очень важный, и он больше никогда не повторится. Именно таким я вижу в итоге спектакль «Волнение», — пояснил Николай Гостюхин «Собаке».

О пьесе. Действие пьесы происходит на Манхэттене в Нью-Йорке в пентхаусе знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте. У нее, человека закрытого и не публичного, берет очень важное интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. Она второй раз номинирована на Нобелевскую премию, и это интервью имеет огромное значение для её карьеры. Но в какой-то момент договорённости с журналистом, согласованные литературным агентом Ульи Стивом и её юристом Натали, летят к чёрту, чтобы в итоге уступить дорогу искреннему разговору про обратную сторону успеха, неприятие своего происхождения, поиски самой главной правды и волнение, которое испытывает автор, создающий произведение искусства.

Роли в спектакле исполнят заслуженная артистка РФ Елена Старостина, Вячеслав Чуистов, Алексей Каракулов, Екатерина Вожакова, Дмитрий Нескромный.

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