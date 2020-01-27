В Екатеринбурге с приходом пермской компании готовится бунт водителей скорой помощи

«1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. И мы убеждены в том, что они будут выполнены. Это условия контракта, который компания выполнить обязана. Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера — это вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется», — добавили в Горздраве 66.RU.