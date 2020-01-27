В Екатеринбурге с приходом пермской компании готовится бунт водителей скорой помощи

Posted 27 января 2020, 07:59
Published 27 января 2020, 07:59
Modified 24 декабря 2024, 18:38
Updated 24 декабря 2024, 18:38
В Екатеринбурге почти 70 водителей машин скорой помощи отказываются выходить на работу в ночь на 1 февраля. Среди причины, которые они называют, новые условия труда, предлагаемые компанией пермского предпринимателя Евгения Фридмана.
Сейчас три городские подстанции скорой помощи работают на аутсорсинге. Если московская компания предлагет официальную зарплату в 22–23 тыс. рублей (соцпакет и оплачиваемые отпуска), то «Феникс-Логистика» Евгения Фридмана предлагает водителям оформить ИП или перейти в статус самозанятых. По такой схеме компания работает, например, в Перми. В Екатеринбурге мэрия заплатит за услуги пермской компании 113,5 млн рублей. Контракт рассчитан до марта 2021 года
«Что такое оформить ИП? Работать самому на себя и всю ответственность за все происходящее нести только водителю. Естественно, нам сразу сказали, больничный — сами оплатите, отпуск — сами себе оплатите, ах да, еще нужно налоги за себя заплатить», — приводит слова пользователя под ником Skorovo3 портал 66.RU.
Сотрудники скорой планируют не выйти на работу, если с ними не заключат трудовые договора. «Что будет? Честно? Я не знаю, как долго станции скорой помощи простоят без водителей, сколько страшного произойдет, пока машины «03» будут стоять?» — задается вопросами работник скорой помощи. Сейчас водители намерены писать коллективное письмо.
В пресс-службе Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга заверяют, что «никакого бунта водителей скорой помощи в Екатеринбурге нет и быть не может», для паники нет «ни одной объективной причины».
«1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. И мы убеждены в том, что они будут выполнены. Это условия контракта, который компания выполнить обязана. Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера — это вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется», — добавили в Горздраве 66.RU.
Как пояснили Properm.ru в «Феникс-Логистика», у водителей, которые работали раньше с другим оператором («Эффективные системы здравоохранения»,) были преференции по приему на работу до 14:00 27 января. При этом штат водителей, которые должны выйти с 1 февраля еще не укомплектован — в компании отмечают, что желающих больше, чем вакансий, поэтому проходит конкурсный отбор.