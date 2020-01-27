В Перми более 40 домов останутся без холодной воды

С 8:00 28 января до 9:00 29 января воды не будет на ул. Карбышева, 38, 40 и ул. Лобвинская, 14, 16. В этот же день водоснабжение отключат в домах на ул. Васильева 11, 13, 15А, 17, 17 К3 (с 10:00 до 18:00), Советской, 104, Петропавловской 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 и Екатерининской, 177, 220, 224 (с 10:00 до 19:900).