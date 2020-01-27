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Posted 27 января 2020, 06:20

Published 27 января 2020, 06:20

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми более 40 домов останутся без холодной воды

В Перми более 40 домов останутся без холодной воды

27 января 2020, 06:20
Фото: Properm.ru.
Все дома находятся в Свердловском районе города.

28 и 30 января, а также 1 февраля в Перми на время отключат от холодного водоснабжения более 40 домов. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

С 8:00 28 января до 9:00 29 января воды не будет на ул. Карбышева, 38, 40 и ул. Лобвинская, 14, 16. В этот же день водоснабжение отключат в домах на ул. Васильева 11, 13, 15А, 17, 17 К3 (с 10:00 до 18:00), Советской, 104, Петропавловской 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 и Екатерининской, 177, 220, 224 (с 10:00 до 19:900).

30 января с 10:00 до 18:00 воды не будет в домах на Комсомольском проспекте, 54, 56, 58 и Тимирязева, 50, 52, 54, а 1 февраля с 10:00 до 19:00 без водоснабжения останутся: ул. Кирпичная, 1, 34, ул. Огородникова, 2, 53, ул. Труда, 61, ул. Харьковская, 21, Героев Хасана, 26, 30, Клары Цеткин, 1, Коминтерна, 4,5, 5А, Комсомольский проспект, 92.

#Общество#Отключение воды#Отключение водоснабжения
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