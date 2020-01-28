Чиновника из городского управления наказали за нарушение закона

Posted 28 января 2020, 02:57
Published 28 января 2020, 02:57
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга ведения единого реестра проверок должностными лицами Управления по экологии и природопользованию администрации Перми выявила нарушения.
Установлено, что должностные лица несвоевременно размещали информацию о ходе плановых проверок ряда юридических лиц. По итогам проверки начальнику Управления (возглавляет Илюса Збруева) внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.