properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января 2020, 02:57

Published 28 января 2020, 02:57

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Чиновника из городского управления наказали за нарушение закона

Чиновника из городского управления наказали за нарушение закона

28 января 2020, 02:57
Фото: Properm.ru.
Сотрудники вовремя не предупреждали о проверках.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе мониторинга ведения единого реестра проверок должностными лицами Управления по экологии и природопользованию администрации Перми выявила нарушения.

Установлено, что должностные лица несвоевременно размещали информацию о ходе плановых проверок ряда юридических лиц. По итогам проверки начальнику Управления (возглавляет Илюса Збруева) внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика