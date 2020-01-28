Чиновника из городского управления наказали за нарушение закона

Установлено, что должностные лица несвоевременно размещали информацию о ходе плановых проверок ряда юридических лиц. По итогам проверки начальнику Управления (возглавляет Илюса Збруева) внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.