Дело о банкротстве пермского завода «Ремпутьмаш» оставили без движения

Posted 28 января 2020, 06:50
Published 28 января 2020, 06:50
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Компания «Техма-Агромаш» из Чебоксар во второй раз инициировала дело о банкротстве АО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш». 20 января Постоянное судебное присутствие арбитражного суда Пермского края в Кудымкаре назначило дело о несостоятельности завода. Задолженность «Ремпутьмаша» составляет 4 млн 22 тыс. рублей основного долга. 23 января суд вынес решение оставить дело без движения, обязав истца в срок до 21 февраля предоставить доказательства оснований возникновения задолженности.
Ранее арбитражный суд Пермского края по принципу территориальной подсудности не стал рассматривать иск чувашского предприятия. В мотивировочной части решения указывается, что после продажи активов «Ремпутьмаша» в Перми бывший завод им. Шпагина сменил юридический адрес и базируется в Верещагино.
Согласно картотеки арбитражных дел, в ноябре 2019 года арбитраж частично удовлетворил иск «Техма-Агромаш» о взыскании задолженности в размере 5,98 млн рублей с завода «Ремпутьмаш» (РПМ). Как следует из материалов дела, между ЗАО «Техма», правопреемником которого является общество «Техма-Агромаш» и пермским предприятием в 2017 году был заключен договор поставки продукции на 8,49 млн рублей, но не был полностью оплачен. Представители «Ремпутьмаша» с требованиями поставщика не были согласны, ссылаясь, что часть продукции была поставлена с браком. В результате суд взыскал с АО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» 4 млн рублей. После чего чувашская компания обратилась в арбитражный суд Пермского края с иском о банкротстве пермского завода «Ремпутьмаш».
Осенью 2018 года пермское производство бывшего мотовозоремонтного завода им. Шпагина было частично перенесено на площадку холдинга «Ремпутьмаш» в Верещагино, в СМИ сообщалось о поиске дополнительных локаций для размещения производств в Перми. Однако, эти планы также не реализованы и их публичное обсуждение не ведется. Ранее власти Прикамья выкупили у группы компаний «Ремпутьмаш» земельный участок и здания бывшего завода им. Шпагина.
В сентябре 2019 года экс-губернатор Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение об утверждении концепции развития социокультурного пространства «Завод Шпагина». План развития культурного кластера был представлен 21 августа на заседании совета по культуре. К 2023 году краевые власти планируют организовать на территории завода различные точки притяжения. Здесь должны разместиться Пермская художественная галерея, театр «У Моста», Пермский краеведческий музей, музей современного искусства PERMM, музей «Ретро гараж», лекторий «Точка кипения», и другие креативные пространства. Сейчас ведется проектирование нескольких зданий на территории «Завода Шпагина».