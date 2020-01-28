Дело о банкротстве пермского завода «Ремпутьмаш» оставили без движения

Согласно картотеки арбитражных дел, в ноябре 2019 года арбитраж частично удовлетворил иск «Техма-Агромаш» о взыскании задолженности в размере 5,98 млн рублей с завода «Ремпутьмаш» (РПМ). Как следует из материалов дела, между ЗАО «Техма», правопреемником которого является общество «Техма-Агромаш» и пермским предприятием в 2017 году был заключен договор поставки продукции на 8,49 млн рублей, но не был полностью оплачен. Представители «Ремпутьмаша» с требованиями поставщика не были согласны, ссылаясь, что часть продукции была поставлена с браком. В результате суд взыскал с АО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» 4 млн рублей. После чего чувашская компания обратилась в арбитражный суд Пермского края с иском о банкротстве пермского завода «Ремпутьмаш».