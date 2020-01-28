Депутаты подняли стоимость проезда в общественном транспорте Перми

С 1 декабря в Перми заработала система безналичной оплаты проезда. Горожане могут оплатить проезд в любом общественном транспорте при помощи транспортной карты — аналога «Тройки» и «Подорожника». Расплатиться за проезд бесконтактной банковской картой или телефоном с поддержкой технологии NFC можно на всех трамвайных маршрутах и в новых (красных) автобусах.