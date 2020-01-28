Депутаты подняли стоимость проезда в общественном транспорте Перми

Posted 28 января 2020, 09:30
Published 28 января 2020, 09:30
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 28 января, депутаты Пермской городской думы проголосовали за повышение тарифа на перевозку пассажиров в городском общественном транспорте. Стоимость проезда в автобусах и трамваях Перми вырастет уже с 1 февраля 2020 года. Вместо 20 рублей пермяки будут платить 26 рублей при наличном расчете и 24 рубля при безналичной оплате.
С 1 декабря в Перми заработала система безналичной оплаты проезда. Горожане могут оплатить проезд в любом общественном транспорте при помощи транспортной карты — аналога «Тройки» и «Подорожника». Расплатиться за проезд бесконтактной банковской картой или телефоном с поддержкой технологии NFC можно на всех трамвайных маршрутах и в новых (красных) автобусах.