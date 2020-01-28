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Posted 28 января 2020, 09:20

Published 28 января 2020, 09:20

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Минздрав назвал имя нового руководителя детской поликлиники №3 в Перми

Минздрав назвал имя нового руководителя детской поликлиники №3 в Перми

28 января 2020, 09:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Ранее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила в своем аккаунте в Instagram об отстранении главного врача медучреждения.

Исполнять обязанности главного врача ГБУЗ Пермского края «Городская детская поликлиника № 3» будет Элла Леонтьева, сообщили Properm.ru в региональном минздраве. Сейчас она занимает должность заместителя главврача медучреждения по лечебной работе. Потерявший кресло главврача Алексей Евстифеев продолжит работу в качестве заместителя по контролю качества и клинико-экспертной работе.

О том, что Евстифеев отстранен от руководства поликлиникой в своем аккаунте в Instagram написала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. После жалоб пользователей соцсети на качество медпомощи в поликлинику была направлена комиссия, куда вошли два замминистра — Михаил Суханов и Евгений Камкин. В работе поликлиники был выявлен ряд нарушений, в том числе — очереди на прием к врачам и плохая материально-техническая база.

Алексей Евстифеев был назначен главврачом детской поликлиники в статусе исполняющего обязанности с 10 апреля 2019 года. Согласно открытых данных «Единого реестра проверок» Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в поликлинике прошло четырнадцать проверок различных ведомств — Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МЧС. В результате пяти из них было выявлено 13 нарушений, в том числе — неудовлетворительное состояние материально-технической базы, нарушения норм хранения вакцин и другие. Согласно базы СПАРК сейчас в отношении поликлиники открыто пять исполнительных производств на общую сумму взысканий в 500 тыс. рублей.

#Общество#Кадровые перестановки#Здравоохранение
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