Минздрав назвал имя нового руководителя детской поликлиники №3 в Перми

Алексей Евстифеев был назначен главврачом детской поликлиники в статусе исполняющего обязанности с 10 апреля 2019 года. Согласно открытых данных «Единого реестра проверок» Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в поликлинике прошло четырнадцать проверок различных ведомств — Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МЧС. В результате пяти из них было выявлено 13 нарушений, в том числе — неудовлетворительное состояние материально-технической базы, нарушения норм хранения вакцин и другие. Согласно базы СПАРК сейчас в отношении поликлиники открыто пять исполнительных производств на общую сумму взысканий в 500 тыс. рублей.