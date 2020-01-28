Минздрав назвал имя нового руководителя детской поликлиники №3 в Перми

Posted 28 января 2020, 09:20
Published 28 января 2020, 09:20
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Исполнять обязанности главного врача ГБУЗ Пермского края «Городская детская поликлиника № 3» будет Элла Леонтьева, сообщили Properm.ru в региональном минздраве. Сейчас она занимает должность заместителя главврача медучреждения по лечебной работе. Потерявший кресло главврача Алексей Евстифеев продолжит работу в качестве заместителя по контролю качества и клинико-экспертной работе.
О том, что Евстифеев отстранен от руководства поликлиникой в своем аккаунте в Instagram написала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. После жалоб пользователей соцсети на качество медпомощи в поликлинику была направлена комиссия, куда вошли два замминистра — Михаил Суханов и Евгений Камкин. В работе поликлиники был выявлен ряд нарушений, в том числе — очереди на прием к врачам и плохая материально-техническая база.
Алексей Евстифеев был назначен главврачом детской поликлиники в статусе исполняющего обязанности с 10 апреля 2019 года. Согласно открытых данных «Единого реестра проверок» Генпрокуратуры РФ, с 2015 года в поликлинике прошло четырнадцать проверок различных ведомств — Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МЧС. В результате пяти из них было выявлено 13 нарушений, в том числе — неудовлетворительное состояние материально-технической базы, нарушения норм хранения вакцин и другие. Согласно базы СПАРК сейчас в отношении поликлиники открыто пять исполнительных производств на общую сумму взысканий в 500 тыс. рублей.