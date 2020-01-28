Мошенники обманули жителей Прикамья на 512 тысяч рублей, продавая фильтры для воды

Правоохранительные органы установили, что на территории края с 2016 года по март 2018 года, мошенники под видом реализации государственной программы продавали очистные фильтры. Для правдоподобности они проводили тесты на качество воды в централизованной системе водоснабжения, демонстрируя процесс пропускания электрического тока через воду, без выдачи значений показателей качества воды. От действий ОПГ пострадали преимущественно пенсионеры.