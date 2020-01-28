Мошенники обманули жителей Прикамья на 512 тысяч рублей, продавая фильтры для воды

Posted 28 января 2020, 06:29
Published 28 января 2020, 06:29
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группировки. Членов ОПГ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила более 512 тыс. рублей.
Правоохранительные органы установили, что на территории края с 2016 года по март 2018 года, мошенники под видом реализации государственной программы продавали очистные фильтры. Для правдоподобности они проводили тесты на качество воды в централизованной системе водоснабжения, демонстрируя процесс пропускания электрического тока через воду, без выдачи значений показателей качества воды. От действий ОПГ пострадали преимущественно пенсионеры.
В «Новогор-Прикамье» предупреждают, что сейчас в крае по-прежнему есть мошенники, которые продают фильтры и приборы учёта воды. Они также навязывают покупку дорогостоящего оборудования, пользуясь неосведомлённостью граждан. Гражданам рекомендуют быть бдительными и обращаться в полицию в случае обмана.
UPD: компания «Новогор-Прикамье» спустя четыре часа скорректировала пресс-релиз, в котором указала, что ущерб составил 512 тыс. рублей. Изначально в тексте была информация о 512 млн рублей.