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Posted 28 января 2020, 11:48

Published 28 января 2020, 11:48

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

После трагедии в «Карамели» в городе перепишут все бесхозные теплосети

После трагедии в «Карамели» в городе перепишут все бесхозные теплосети

28 января 2020, 11:48
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Поручения по контролю даны заместителям главы города.

Сегодня, 28 января, на пленарном заседании городской думы депутат Валерий Молоковских поднял вопрос об аудите всех сетей и их состоянии в городе. «Мы планируем экспертизу нашего хозяйства: в аренде, в концессии или еще что то?» — обратился к мэру Перми Дмитрию Самойлову парламентарий.

Отвечая на вопрос Самойлов отметил, что сейчас идут проверки гостиниц и хостелов, а также подвальных помещений, где оказывают услуги образования спорта. «Поручения Субботину и Агееву даны: сказано подготовить список объектов, где проходят магистральные трубы. инвентаризация и паспортизация бесхозный сетей будет проведена», — пояснил глава города.

Депутат Валерий Шептунов попытался уточнить у главы Индустриального района Александра Иванова, что именно послужило причиной прорыва на сетях ПСК. Руководитель отметил, что авария произошла в 100 метрах в результате прорыва трубы в 400 мм. «По бетонному каналу кипяток проник в здание. СК уточняет была ли сделана гидроизоляция», — пояснил депутат.

В ночь на 20 января подвал, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей «Пермской сетевой компании». В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета.

#Общество#Коммунальный рай
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