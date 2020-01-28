После трагедии в «Карамели» в городе перепишут все бесхозные теплосети

Сегодня, 28 января, на пленарном заседании городской думы депутат Валерий Молоковских поднял вопрос об аудите всех сетей и их состоянии в городе. «Мы планируем экспертизу нашего хозяйства: в аренде, в концессии или еще что то?» — обратился к мэру Перми Дмитрию Самойлову парламентарий.