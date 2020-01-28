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Posted 28 января 2020, 07:26

Published 28 января 2020, 07:26

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Прокуратура внесла представление мэру Перми после гибели пяти людей в отеле «Карамель»

Прокуратура внесла представление мэру Перми после гибели пяти людей в отеле «Карамель»

28 января 2020, 07:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Глава города должен устранить нарушения в сфере ЖКХ.

Прокуратура Пермского края потребовала от главы Перми Дмитрия Самойлова устранить нарушения в сфере ЖКХ. Он должен организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, а также принять меры, чтобы управляющие компания обеспечили безаварийное прохождение отопительного сезона. Также ведомство просит привлечь виновных лиц к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Ведомство внесло требования после проверок, которые были организованы из-за коммунальной аварии, повлекшей гибель пяти человек в мини-отеле «Карамель». Еще одна авария была на тепловой сети по улице Уральской, 113, тогда подвал тоже затопило кипятком.

Пресс-служба прокуратуры:— Факты порывов на тепловых сетях свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей ответственными лицами территориальных администраций Перми, возложенных на них в части проверки и оценки готовности потребителей тепловой энергии функционирования в зимних условиях.

Чтобы исключить подобные ситуации, прокуратура внесла главе города представление, действую в защиту нарушенных прав граждан на благоприятные и комфортные условия проживания.

UPD: в администрации Перми прокомментировали решение прокуратуры: «В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты. На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан».

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#Общество#Коммунальный рай#Дмитрий Самойлов
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