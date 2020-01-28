Прокуратура внесла представление мэру Перми после гибели пяти людей в отеле «Карамель»

Posted 28 января 2020, 07:26
Published 28 января 2020, 07:26
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Прокуратура Пермского края потребовала от главы Перми Дмитрия Самойлова устранить нарушения в сфере ЖКХ. Он должен организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, а также принять меры, чтобы управляющие компания обеспечили безаварийное прохождение отопительного сезона. Также ведомство просит привлечь виновных лиц к ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Ведомство внесло требования после проверок, которые были организованы из-за коммунальной аварии, повлекшей гибель пяти человек в мини-отеле «Карамель». Еще одна авария была на тепловой сети по улице Уральской, 113, тогда подвал тоже затопило кипятком.
Чтобы исключить подобные ситуации, прокуратура внесла главе города представление, действую в защиту нарушенных прав граждан на благоприятные и комфортные условия проживания.
UPD: в администрации Перми прокомментировали решение прокуратуры: «В соответствии с приказом Министерства энергетики РФ, ресурсоснабжающие организации ежегодно проверяют готовность домов к началу отопительного сезона и выдают соответствующие акты. На основании действующего законодательства департаментом ЖКХ и районными администрациями осуществляется проверка паспортов готовности, где основным требованием является наличие опрессовки. Соответствующий акт дому по улице Советской Армии, 21 был выдан».