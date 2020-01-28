Прокуратура внесла представление мэру Перми после гибели пяти людей в отеле «Карамель»

Ведомство внесло требования после проверок, которые были организованы из-за коммунальной аварии, повлекшей гибель пяти человек в мини-отеле «Карамель». Еще одна авария была на тепловой сети по улице Уральской, 113, тогда подвал тоже затопило кипятком.