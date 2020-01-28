В 2020 году на расселение пермяков из аварийного жилья собираются потратить 2 миллиарда рублей

В планах властей снести 35 домов. Значительная часть из них находится рядом с ДКЖ и в центре Перми. Полный список можно посмотреть здесь. Жителей этих домов просят обратиться в единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья на на ул. Екатерининской, 63. Всего должны переселить 2,4 тыс. человек.