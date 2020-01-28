В 2020 году на расселение пермяков из аварийного жилья собираются потратить 2 миллиарда рублей

Posted 28 января 2020, 08:00
Published 28 января 2020, 08:00
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В 2020 году на расселение из аварийного жилья в Перми планируют потратить 2 млрд рублей. Деньги выделяются из федерального, регионального и городского бюджетов. Предполагается, что этих средств должно хватить на расселение 39,9 тыс. кв.м аварийного жилья.
В планах властей снести 35 домов. Значительная часть из них находится рядом с ДКЖ и в центре Перми. Полный список можно посмотреть здесь. Жителей этих домов просят обратиться в единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья на на ул. Екатерининской, 63. Всего должны переселить 2,4 тыс. человек.