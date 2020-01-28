properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января 2020, 08:00

Published 28 января 2020, 08:00

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В 2020 году на расселение пермяков из аварийного жилья собираются потратить 2 миллиарда рублей

В 2020 году на расселение пермяков из аварийного жилья собираются потратить 2 миллиарда рублей

28 января 2020, 08:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аварийное жилье
В планах властей снести 35 домов. Значительная часть из них находится рядом с ДКЖ и в центре Перми.

В 2020 году на расселение из аварийного жилья в Перми планируют потратить 2 млрд рублей. Деньги выделяются из федерального, регионального и городского бюджетов. Предполагается, что этих средств должно хватить на расселение 39,9 тыс. кв.м аварийного жилья.

В планах властей снести 35 домов. Значительная часть из них находится рядом с ДКЖ и в центре Перми. Полный список можно посмотреть здесь. Жителей этих домов просят обратиться в единый центр приема граждан по вопросам расселения аварийного жилья на на ул. Екатерининской, 63. Всего должны переселить 2,4 тыс. человек.

#Недвижимость#Аварийное жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика