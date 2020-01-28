В отношении экс-руководителя судебных приставов Игоря Кожевникова возбудили 14 уголовных дел

Posted 28 января 2020, 04:18
Published 28 января 2020, 04:18
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова и его экс-подчиненной Александры Мардановой количество уголовных дел выросло до 14, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Все они находятся в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю и соединены в одно производство.
Собеседники «Ъ-Прикамье», утверждают, что пять дел якобы также касаются незаконных исполнительных производств. Источник не исключает, что в итоге количество инкриминированных бывшему приставу преступлений составит несколько десятков.
Игоря Кожевникова задержали в июле прошлого года. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей. В деле также фигурировали экс-сотрудник ФССП Юлия Пенькевич и адвокат Ильвир Ахтямиев.