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Posted 28 января 2020, 04:18

Published 28 января 2020, 04:18

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В отношении экс-руководителя судебных приставов Игоря Кожевникова возбудили 14 уголовных дел

В отношении экс-руководителя судебных приставов Игоря Кожевникова возбудили 14 уголовных дел

28 января 2020, 04:18
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Не исключено, что в будущем добавятся новые эпизоды преступлений.

В отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова и его экс-подчиненной Александры Мардановой количество уголовных дел выросло до 14, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Все они находятся в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю и соединены в одно производство.

Собеседники «Ъ-Прикамье», утверждают, что пять дел якобы также касаются незаконных исполнительных производств. Источник не исключает, что в итоге количество инкриминированных бывшему приставу преступлений составит несколько десятков.

Игоря Кожевникова задержали в июле прошлого года. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей. Сейчас он находится под стражей. В деле также фигурировали экс-сотрудник ФССП Юлия Пенькевич и адвокат Ильвир Ахтямиев.

#Общество#Кругом обман
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