В отношении экс-руководителя судебных приставов Игоря Кожевникова возбудили 14 уголовных дел

В отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова и его экс-подчиненной Александры Мардановой количество уголовных дел выросло до 14, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Все они находятся в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю и соединены в одно производство.