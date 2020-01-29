Новые квитанции за мусор будут с ошибками. Что делать пермякам?

С 1 января 2020 года изменился порядок начисления платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов. Плата теперь будет зависеть от количества проживающих (зарегистрированных), а не от площади квартиры, как было ранее. За одного человека предстоит заплатить 72,86 рубля. Для индивидуального жилья ничего не изменилось, так как для него и раньше действовала подушевая система.