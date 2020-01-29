Новые квитанции за мусор будут с ошибками. Что делать пермякам?

Posted 29 января 2020, 12:34
Published 29 января 2020, 12:34
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
С 1 января 2020 года изменился порядок начисления платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов. Плата теперь будет зависеть от количества проживающих (зарегистрированных), а не от площади квартиры, как было ранее. За одного человека предстоит заплатить 72,86 рубля. Для индивидуального жилья ничего не изменилось, так как для него и раньше действовала подушевая система.
От выплат освободят многодетные малоимущие семьи, сейчас рассматриваются и другие категории населения, которые могут получить льготы, об этом рассказал директор регионального оператора по вывозу мусора ГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев.
Вам не нужно предоставлять никакие данные, чтобы перейти на новую системую оплаты мусора. Компания «КРЦ-Прикамье» сама получит информацию о количестве проживающих от УК и ТСЖ. Однако если вам придет неправильная квитанция, вы можете скорректировать данные. Ниже — короткая инструкция о том, как это сделать.
Если вы не согласны с информацией о количестве проживающих — у вас есть несколько вариантов, куда подать заявление:
Также в начале февраля «КРЦ-Прикамье» запустит сервис в мессенджере Viber. Через него можно будет отправить фотографии документов и заявления для корректировки квитанции. Обратиться можно и в ПКГУП «Теплоэнерго» лично или по электронный почте.
Для изменения информации о количестве проживающих нужен: документ, удостоверяющий личность — паспорт или иной документ; документы, подтверждающие право собственности на жилой объект. Также нужно взять справку или квитанцию из УК или ТСЖ о количестве проживающих, они должны быть сроком не позднее двух месяцев.
Конкретных сроков, когда нужно подавать заявления, нет. Однако рекомендуется это сделать как можно раньше с момента обнаружения ошибки. После этого вам будет произведен перерасчет.