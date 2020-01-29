properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января 2020, 12:34

Published 29 января 2020, 12:34

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Новые квитанции за мусор будут с ошибками. Что делать пермякам?

Новые квитанции за мусор будут с ошибками. Что делать пермякам?

29 января 2020, 12:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Обновленные квитанции от «КРЦ-Прикамье» придут уже в феврале 2020 года. Кардинальных изменений в них не будет, однако появится важные пункт: «Проживает». Рассказываем, что делать, если вам начислили лишние рубли и как можно получить перерасчет.

С 1 января 2020 года изменился порядок начисления платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов. Плата теперь будет зависеть от количества проживающих (зарегистрированных), а не от площади квартиры, как было ранее. За одного человека предстоит заплатить 72,86 рубля. Для индивидуального жилья ничего не изменилось, так как для него и раньше действовала подушевая система.

От выплат освободят многодетные малоимущие семьи, сейчас рассматриваются и другие категории населения, которые могут получить льготы, об этом рассказал директор регионального оператора по вывозу мусора ГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев.

Вам не нужно предоставлять никакие данные, чтобы перейти на новую системую оплаты мусора. Компания «КРЦ-Прикамье» сама получит информацию о количестве проживающих от УК и ТСЖ. Однако если вам придет неправильная квитанция, вы можете скорректировать данные. Ниже — короткая инструкция о том, как это сделать.

Куда обращаться?

Если вы не согласны с информацией о количестве проживающих — у вас есть несколько вариантов, куда подать заявление:

  • в многофункциональный центр (МФЦ);
  • в территориальные подразделения «КРЦ-Прикамье»;
  • на сайт или почту «КРЦ-Прикамье».

Также в начале февраля «КРЦ-Прикамье» запустит сервис в мессенджере Viber. Через него можно будет отправить фотографии документов и заявления для корректировки квитанции. Обратиться можно и в ПКГУП «Теплоэнерго» лично или по электронный почте.

Какие документы нужны?

Для изменения информации о количестве проживающих нужен: документ, удостоверяющий личность — паспорт или иной документ; документы, подтверждающие право собственности на жилой объект. Также нужно взять справку или квитанцию из УК или ТСЖ о количестве проживающих, они должны быть сроком не позднее двух месяцев.

Конкретных сроков, когда нужно подавать заявления, нет. Однако рекомендуется это сделать как можно раньше с момента обнаружения ошибки. После этого вам будет произведен перерасчет.

Главная новость по теме:
С 1 января в Прикамье может измениться порядок начисления платы за вывоз мусора
#Спецпроекты#Общество#Коммунальный рай#Инструкция#Теплоэнерго
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика