Пермский краевой суд отменил решение по ЖК «Изумрудный»

Posted 29 января 2020, 05:49
Published 29 января 2020, 05:49
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Пермский краевой суд отменил решение Кировского районного суда, касающееся строительства ЖК «Изумрудный». Согласно информации, опубликованной на сайте суда, рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 10 января 2019 года. В итоге судья Валентина Суднева полностью отменила решение Кировского районного суда и вынесла новое решение. Текст этого решения пока не опубликован на сайте суда.
В решении первой инстанции от 16 августа 2019 года говорилось о том, что суд удовлетворяет иковое заявление истцов и признает незаконными положительные заключения экспертизы проектной документации от 30 августа 2017 года и от 6 декабря 2018 года, подготовленной «Межрегиональным экспертным центром «Партнер». А также признает незаконными разрешения, выданные департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми застройщику ООО «Стройсервис».