Пермский краевой суд отменил решение по ЖК «Изумрудный»

В решении первой инстанции от 16 августа 2019 года говорилось о том, что суд удовлетворяет иковое заявление истцов и признает незаконными положительные заключения экспертизы проектной документации от 30 августа 2017 года и от 6 декабря 2018 года, подготовленной «Межрегиональным экспертным центром «Партнер». А также признает незаконными разрешения, выданные департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми застройщику ООО «Стройсервис».