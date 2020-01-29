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Posted 29 января 2020, 05:49

Published 29 января 2020, 05:49

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермский краевой суд отменил решение по ЖК «Изумрудный»

Пермский краевой суд отменил решение по ЖК «Изумрудный»

29 января 2020, 05:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новостройки
Ранее Кировский районный суд признал незаконными положительные заключения экспертизы проектной документации и разрешения выданные застройщику департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми.

Пермский краевой суд отменил решение Кировского районного суда, касающееся строительства ЖК «Изумрудный». Согласно информации, опубликованной на сайте суда, рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 10 января 2019 года. В итоге судья Валентина Суднева полностью отменила решение Кировского районного суда и вынесла новое решение. Текст этого решения пока не опубликован на сайте суда.

В решении первой инстанции от 16 августа 2019 года говорилось о том, что суд удовлетворяет иковое заявление истцов и признает незаконными положительные заключения экспертизы проектной документации от 30 августа 2017 года и от 6 декабря 2018 года, подготовленной «Межрегиональным экспертным центром «Партнер». А также признает незаконными разрешения, выданные департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми застройщику ООО «Стройсервис».

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#Недвижимость#Новостройки
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