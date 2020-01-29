Создатели «Прогноза» не будут отвечать по его долгам

По данным ЕФРСБ, Дмитрий Андрианов был признан банкротом 15 мая 2019 года. Заявление о несостоятельности в сентябре 2018 года подал банк ВТБ. Требования банка (418,4 млн рублей основного долга и 39,9 неустойки — были включены в третью очередь реестра кредиторов должника). В соответствии с реестром требований кредиторов общая сумма обязательств должника, установленных судом, на момент вынесения решения составила 2 млрд 745 млн 408 тыс. рублей. Кредиторы основателя крупнейшего пермского IT-разработчика — банки ВТБ, УралФД и «Сбербанк России», АО «Прогноз» и ООО «Форсайт», а также ТСЖ «Демидково-3».