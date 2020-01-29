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Posted 29 января 2020, 09:10

Published 29 января 2020, 09:10

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Создатели «Прогноза» не будут отвечать по его долгам

Создатели «Прогноза» не будут отвечать по его долгам

29 января 2020, 09:10
Фото: Properm.ru.
Конкурсная управляющая Елена Удовиченко пыталась возложить на создателя «Прогноза» Дмитрия Андрианова возмещение 373 млн рублей долгов компании.

Создатель компании «Прогноз» Дмитрий Андрианов и ее генеральный директор Максим Балаш не будут привлечены к субсидиарной ответственности по долгам IT-разработчика. Такое решение было принято арбитражным судом Пермского края 22 января, сегодня конкурсный управляющий «Прогноза» Елена Удовиченко разместила уведомление о судебном акте в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Само решение еще не опубликовано.

С заявлением о привлечении топ-менеджеров «Прогноза» Удовиченко обратилась в суд в июле 2019 года. В заявлении указывается, что размер ответственности Андрианова оценивается в 373 млн 254 тыс. рублей, Балаша — в 27 млн рублей.

IT-компания стала банкротом в ноябре 2017 года. Требования кредиторов к «Прогнозу» составили около пяти млрд рублей. Крупнейшим кредитором является Европейский банк реконструкции и развития (2,17 млрд рублей). Основными кредиторами «Прогноза» являются ООО «Форсайт» (сумма требований 1,849 млрд рублей, 32.76% голосов), ПАО ВТБ (984,934 млн рублей, 16,92% голосов), ФНС России (189,104 млн рублей, 3,36% голосов). Конкурсный управляющий «Прогноза» Елена Удовиченко накануне нового года разместила открытое предложение о продаже дебиторской задолженности иностранных дочерних компаний пермского IT-разработчика перед головной фирмой. По требованию ООО «Форсайт» значительная часть заседаний суда по делу о банкротстве проходит в закрытом режиме.

По данным ЕФРСБ, Дмитрий Андрианов был признан банкротом 15 мая 2019 года. Заявление о несостоятельности в сентябре 2018 года подал банк ВТБ. Требования банка (418,4 млн рублей основного долга и 39,9 неустойки — были включены в третью очередь реестра кредиторов должника). В соответствии с реестром требований кредиторов общая сумма обязательств должника, установленных судом, на момент вынесения решения составила 2 млрд 745 млн 408 тыс. рублей. Кредиторы основателя крупнейшего пермского IT-разработчика — банки ВТБ, УралФД и «Сбербанк России», АО «Прогноз» и ООО «Форсайт», а также ТСЖ «Демидково-3».

#Общество#Прогноз#Банкрот
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