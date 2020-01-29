В Прикамье судебные приставы за год взыскали 285 миллионов рублей алиментов. Статистика

В Пермском крае стало больше людей, которые не платят алименты. В 2019 году судебные приставы края возбудили 19 тыс. 416 исполнительных производств о взыскании алиментов. Эта цифра на 10% больше, чем в 2018 году. Судебные приставы за 2019 год взыскали более 285 млн 688 тыс. рублей в качестве алиментных выплат, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.