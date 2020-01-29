В Прикамье судебные приставы за год взыскали 285 миллионов рублей алиментов. Статистика

Posted 29 января 2020, 04:57
Published 29 января 2020, 04:57
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Пермском крае стало больше людей, которые не платят алименты. В 2019 году судебные приставы края возбудили 19 тыс. 416 исполнительных производств о взыскании алиментов. Эта цифра на 10% больше, чем в 2018 году. Судебные приставы за 2019 год взыскали более 285 млн 688 тыс. рублей в качестве алиментных выплат, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.
Также было возбуждено 2 тыс. 662 административных дела за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. После их рассмотрения к обязательным работом привлекли 2 тыс. 187 граждан, еще 630 человек получили административные штрафы. Административный арест применяли в отношении 397 алиментщиков.
Также было возбуждено 1 тыс. 542 уголовных дела. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 1 тыс. 259 неплательщиков, 220 родителей получили реальной лишение свободы.
В отношении женщин, уклоняющихся от алиментов, возбуждено 480 уголовных дел — 31,4% от общего количества. 179 злостных неплательщиц имеют двух и более детей. 404 должницы были осуждены, 85 из них отбывали наказание в местах лишения свободы.