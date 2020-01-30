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Posted 30 января 2020, 12:15

Published 30 января 2020, 12:15

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Как платить в транспорте Перми с 1 февраля? Четыре вопроса про единую транспортную карту

Как платить в транспорте Перми с 1 февраля? Четыре вопроса про единую транспортную карту

30 января 2020, 12:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
С февраля для пермяков увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Власти предлагают покупать единые транспортные карты, так как по ним стоимость проезда меньше. Разбираемся, кому они могут пригодиться.

С 1 февраля в Перми повысится стоимость проезда в автобусах и трамваях. По безналичному расчету за поездку с вас возьмут 24 рубля, при оплате наличными — 26 рублей. С помощью единой транспортной карты можно будет оплачивать проезд во всех городских маршрутах. Оплата банковской картой доступна на 19 автобусных (№ 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80,88) и всех семи трамвайных маршрутах.

За транспортую карту нужно будет заплатить?

Да, она обойдется вам в 50 рублей. Затем ее нужно будет пополнить на любую удобную сумму, но не менее, чем на 20 рублей. Сейчас городские власти обсуждают вариант выдачи карты бесплатно. В ближайшие несколько дней будет принято окончательное решение.
UPD: с 1 февраля за транспортную карту не нужно платить, ее выдадут бесплатно, если вы пополните карту минимум на 120 рублей в момент покупки.

А она мне вообще нужна?

Давайте разбираться. Если вы активно пользуетесь общественным транспортом, то покупка транспортной карты может стать выгодной. Кроме того, банковские карты до сих пор принимают не все маршруты, поэтому ЕТК может принести пользу.

Самый простой тариф — электронный кошелек, он предполагает, что вы можете вносить на сайте карту любую сумму и оплачивать ей поездки.

Проездные для не льготных категорий пассажиров

Тарифный план Срок действия Стоимость
Электронный кошелек Не ограничено 24 рубля за одну поездку
60 поездок 1 месяц с момента пополнения 1 тыс. 404 рубля
Безлимит на сутки 24 часа с момента пополнения 130 рублей
Безлимит на месяц 1 месяц с момента пополнения 2 тыс. 232 рубля
Безлимит на квартал 3 месяца с момента пополнения 6 тыс. 302 рубля
Безлимит на год 12 месяцев с момента пополнения 18 тыс. 907 рублей

Для людей, которые относятся к льготным категориям пассажиров также будут нововведения. Все виды проездных будут действовать месяц с момента пополнения.

Проездные для льготных категорий пассажиров

Тарифный план Стоимость Льготники (школьники, студенты, пнесионеры)
30 поездок 536 рублей Все
60 поездок 936 рублей Все
90 поездок 1 тыс. 179 рублей Только пенсионеры
Безлимит на месяц 1 тыс. 313 рублей Только студенты и школьники

Активировать любой из перечисленных тарифов можно в пунктах выдачи и пополнении карт, сообщив об этом оператору и положив необходимую сумму или самостоятельно через банкоматы, а также приложения банков. О том, как самостоятельно активировать тарифы и пополнить карту, найдете тут.

Где купить транспортную карту?

По городу разбросаны 37 пунктов покупки ЕТК — это отделения «Почтобанка» и «Центральных Касс». Их адреса и графики работы можно найти на сайте «Гортранса». Или в карте ниже, которую опубликовал «Гортранс».
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