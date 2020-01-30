Как платить в транспорте Перми с 1 февраля? Четыре вопроса про единую транспортную карту

Тарифный план Стоимость Льготники (школьники, студенты, пнесионеры) 30 поездок 536 рублей Все 60 поездок 936 рублей Все 90 поездок 1 тыс. 179 рублей Только пенсионеры Безлимит на месяц 1 тыс. 313 рублей Только студенты и школьники

Активировать любой из перечисленных тарифов можно в пунктах выдачи и пополнении карт, сообщив об этом оператору и положив необходимую сумму или самостоятельно через банкоматы, а также приложения банков. О том, как самостоятельно активировать тарифы и пополнить карту, найдете тут.

Где купить транспортную карту?

По городу разбросаны 37 пунктов покупки ЕТК — это отделения «Почтобанка» и «Центральных Касс». Их адреса и графики работы можно найти на сайте «Гортранса». Или в карте ниже, которую опубликовал «Гортранс».