Как платить в транспорте Перми с 1 февраля? Четыре вопроса про единую транспортную карту

Posted 30 января 2020, 12:15
Published 30 января 2020, 12:15
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
С 1 февраля в Перми повысится стоимость проезда в автобусах и трамваях. По безналичному расчету за поездку с вас возьмут 24 рубля, при оплате наличными — 26 рублей. С помощью единой транспортной карты можно будет оплачивать проезд во всех городских маршрутах. Оплата банковской картой доступна на 19 автобусных (№ 2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80,88) и всех семи трамвайных маршрутах.
Да, она обойдется вам в 50 рублей. Затем ее нужно будет пополнить на любую удобную сумму, но не менее, чем на 20 рублей. Сейчас городские власти обсуждают вариант выдачи карты бесплатно. В ближайшие несколько дней будет принято окончательное решение.
UPD: с 1 февраля за транспортную карту не нужно платить, ее выдадут бесплатно, если вы пополните карту минимум на 120 рублей в момент покупки.
Давайте разбираться. Если вы активно пользуетесь общественным транспортом, то покупка транспортной карты может стать выгодной. Кроме того, банковские карты до сих пор принимают не все маршруты, поэтому ЕТК может принести пользу.
Самый простой тариф — электронный кошелек, он предполагает, что вы можете вносить на сайте карту любую сумму и оплачивать ей поездки.
Проездные для не льготных категорий пассажиров
|Тарифный план
|Срок действия
|Стоимость
|Электронный кошелек
|Не ограничено
|24 рубля за одну поездку
|60 поездок
|1 месяц с момента пополнения
|1 тыс. 404 рубля
|Безлимит на сутки
|24 часа с момента пополнения
|130 рублей
|Безлимит на месяц
|1 месяц с момента пополнения
|2 тыс. 232 рубля
|Безлимит на квартал
|3 месяца с момента пополнения
|6 тыс. 302 рубля
|Безлимит на год
|12 месяцев с момента пополнения
|18 тыс. 907 рублей
Для людей, которые относятся к льготным категориям пассажиров также будут нововведения. Все виды проездных будут действовать месяц с момента пополнения.
Проездные для льготных категорий пассажиров
|Тарифный план
|Стоимость
|Льготники (школьники, студенты, пнесионеры)
|30 поездок
|536 рублей
|Все
|60 поездок
|936 рублей
|Все
|90 поездок
|1 тыс. 179 рублей
|Только пенсионеры
|Безлимит на месяц
|1 тыс. 313 рублей
|Только студенты и школьники
Активировать любой из перечисленных тарифов можно в пунктах выдачи и пополнении карт, сообщив об этом оператору и положив необходимую сумму или самостоятельно через банкоматы, а также приложения банков. О том, как самостоятельно активировать тарифы и пополнить карту, найдете тут.