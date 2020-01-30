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Posted 30 января 2020, 09:29

Published 30 января 2020, 09:29

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

МЧС предупреждает о сильном снеге в Пермском крае

МЧС предупреждает о сильном снеге в Пермском крае

30 января 2020, 09:29
Фото: Properm.ru.
МЧС рекомендует быть осторожнее на дорогах.

30 и 31 января в Пермском крае ожидается сильный снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные пермских синоптиков.

Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, так как возможны их падения. Также не рекомендуется парковать рядом с ними транспортные средства. Если вы стали свидетелем происшествия, обращайтесь по телефону «112».

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