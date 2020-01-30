МЧС предупреждает о сильном снеге в Пермском крае

Posted 30 января 2020, 09:29
Published 30 января 2020, 09:29
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
30 и 31 января в Пермском крае ожидается сильный снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на данные пермских синоптиков.
Спасатели рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, так как возможны их падения. Также не рекомендуется парковать рядом с ними транспортные средства. Если вы стали свидетелем происшествия, обращайтесь по телефону «112».