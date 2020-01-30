После пожара в комплексе «Доминант» госпитализированы трое рабочих

Posted 30 января 2020, 10:48
Published 30 января 2020, 10:48
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Сегодня примерно в 15:00 был локализован пожар на территории строящегося жилого комплекса «Доминант» на ул. Луначарского, 99 в Перми. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, причиной возгорания стало нарушение норм безопасности при работе со строительными материалами.
Площадь горения составила примерно 30 кв. м. На тушении были задействованы 11 единиц пожарной техники.
С места происшествия в больницы города были направлены трое рабочих. По предварительным данным МЧС, они отравились продуктами горения.
Строительство комплекса ведет застройщик «Талан», редакция Properm.ru запросила комментарий у пресс-службы компании. Оперативно рассказать подробности происшествия в компании не смогли.
UPD Позднее в компании «Талан» пояснили, что строительная площадка 134 квартала находится в зоне контроля генерального подрядчика проекта — ООО «Вектор-Строй», который и обеспечивает безопасность на стройке. Сейчас обстоятельства пожара выясняются. проводится расследование. «До составления протокола о происшествии преждевременно говорить о причинах», — уточнили в компании.