После пожара в комплексе «Доминант» госпитализированы трое рабочих

Сегодня примерно в 15:00 был локализован пожар на территории строящегося жилого комплекса «Доминант» на ул. Луначарского, 99 в Перми. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, причиной возгорания стало нарушение норм безопасности при работе со строительными материалами.