Управляющего гостиничной сети «Карамель» задержали в Екатеринбурге

Posted 30 января 2020, 07:06
Published 30 января 2020, 07:06
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Управляющий гостиницей «Карамель» Сергей Щербаков, ранее скрывавшийся от следствия, задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Екатеринбурга, пишет издание «Местное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сейчас он в сопровождении полицейских направляется в Пермь, где будет допрошен в рамках дела об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшего смерть двух и более лиц. Его процессуальный статус по данному делу будет определен после допроса.
Щербаков объяснил свой побег тем, что испугался, «но не ответственности, это было состояние шока». Также бизнесмену необходимо было время, чтобы сформулировать свою правовую позицию.
В ночь на 20 января подвал на Советской Армии, 21, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей «Пермской сетевой компании». В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета. Предварительно известно, что авария произошла в 100 метрах в результате прорыва трубы в 400 мм. Затем по бетонному каналу кипяток проник в здание. СК уточняет была ли сделана гидроизоляция.