Управляющего гостиничной сети «Карамель» задержали в Екатеринбурге

В ночь на 20 января подвал на Советской Армии, 21, где располагался мини-отель «Карамель», залило кипятком из магистральной теплосети, принадлежащей «Пермской сетевой компании». В результате пять человек, в том числе ребенок, погибли. Трое были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Расследованием уголовного дела и причин случившегося занялись в центральном аппарате следственного комитета. Предварительно известно, что авария произошла в 100 метрах в результате прорыва трубы в 400 мм. Затем по бетонному каналу кипяток проник в здание. СК уточняет была ли сделана гидроизоляция.