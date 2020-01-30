Posted 30 января 2020, 09:58
Published 30 января 2020, 09:58
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
«Уралкалий» подписал cоглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени академика Вагнера. Документ предусматривает создание условий для дальнейшего развития здравоохранения Верхнекамья, расширения возможностей для профессионального роста врачей, а также расширения социального пакета медицинских работников больницы имени академика Вагнера.
Для медиков компанией предусмотрены компенсация процентных ставок по кредитам на приобретение жилья, а также компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение сотрудников больницы и отдых детей медработников в детском оздоровительном центре «Уралкалия» «Уральские самоцветы».
Предприятие традиционно оказывает поддержку березниковской больнице имени академика Вагнера. В 2019 году для оказания качественного и оперативного медицинского обслуживания жителей Верхнекамья компания передала больнице современное медицинское оборудование на сумму более 33 млн рублей: аппарат для гипертермической перфузии, применяемый в онкологии, комплекты лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотный генератор, применяемый в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей для функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.