«Уралкалий» подписал cоглашение о сотрудничестве с краевой больницей имени академика Вагнера

Предприятие традиционно оказывает поддержку березниковской больнице имени академика Вагнера. В 2019 году для оказания качественного и оперативного медицинского обслуживания жителей Верхнекамья компания передала больнице современное медицинское оборудование на сумму более 33 млн рублей: аппарат для гипертермической перфузии, применяемый в онкологии, комплекты лазерного хирургического оборудования для проведения эндоурологических операций, радиочастотный генератор, применяемый в нейрохирургии, дрели для отделений травматологии и ортопедии, а также 50 медицинских кроватей для функционального ухода за пациентами во всех отделениях стационаров.