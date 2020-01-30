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Posted 30 января 2020, 03:52

Published 30 января 2020, 03:52

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Екатеринбурге отменили забастовку водителей скорой помощи. Пермская компания согласилась на их условия

В Екатеринбурге отменили забастовку водителей скорой помощи. Пермская компания согласилась на их условия

30 января 2020, 03:52
Фото: Properm.ru.
По словам активистов протеста, ситуацией заинтересовалась прокуратура города и ФСБ.

Водители трех подстанций скорой помощи, которые собирались 1 февраля не выйти на работу, отменили планируемую забастовку. Об этом сообщил один из активных участников протеста Аркадий Иванов, пишет 66.ru.

По словам Иванова, новый оператор «Феникс-Логистика» (принадлежит пермскому бизнесмену Евгению Фридману) предложил водителям нормальные трудовые договоры и официальное трудоустройство со всеми соцпакетами. Ранее компания Фридмана предлагала им оформиться в качестве ИП и заключить контракты (так работают в Перми). Однако водители не согласились с новыми условиями, поскольку так они теряют социальные гарантии. Также Аркадий Иванов сообщил, что встречался с прокурором города Светланой Кузнецовой и ходил в ФСБ, куда его вызвали, чтобы «получить информацию из первых рук».

«Феникс-Логистика» начнет работать на трех подстанциях скорой помощи в Екатеринбурге с 1 февраля 2020 года. За оказанные услуги мэрия города заплатит компании Евгения Фридмана 113,5 млн рублей. Организация должна поставлять на каждую подстанцию по 12 автомобилей и водителей за смену. Контракт рассчитан до марта 2021 года.

#Общество
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