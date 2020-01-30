В Екатеринбурге отменили забастовку водителей скорой помощи. Пермская компания согласилась на их условия

По словам Иванова, новый оператор «Феникс-Логистика» (принадлежит пермскому бизнесмену Евгению Фридману) предложил водителям нормальные трудовые договоры и официальное трудоустройство со всеми соцпакетами. Ранее компания Фридмана предлагала им оформиться в качестве ИП и заключить контракты (так работают в Перми). Однако водители не согласились с новыми условиями, поскольку так они теряют социальные гарантии. Также Аркадий Иванов сообщил, что встречался с прокурором города Светланой Кузнецовой и ходил в ФСБ, куда его вызвали, чтобы «получить информацию из первых рук».