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Posted 30 января 2020, 05:14

Published 30 января 2020, 05:14

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

В Перми чиновники незаконно отказали в жилье ребенку-инвалиду

В Перми чиновники незаконно отказали в жилье ребенку-инвалиду

30 января 2020, 05:14
Фото: Properm.ru.
Прокурор добился жилья для ребенка через суд, однако чиновники пытались оспорить решение суда.

Прокуратура Перми провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида. Надзорное ведомство выяснило, что несовершеннолетний имеет хроническое заболевание, при котором невозможно совместное проживание в одной квартире. Однако зная этот факт, местные чиновники незаконно отказали в предоставлении дополнительной жилой площади, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Отказом власти нарушили права ребенка-инвалида и его семьи на охрану здоровья и проживание в благоприятных условиях. Прокурор потребовал от администрации города предоставить жилье. Суд удовлетворил требования прокурора. Чиновники попытались обжаловать решение, но им не удалось. Сейчас исполнение решения суда контролирует прокуратура Перми.

#Происшествия
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