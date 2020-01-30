В Перми чиновники незаконно отказали в жилье ребенку-инвалиду

Posted 30 января 2020, 05:14
Published 30 января 2020, 05:14
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Прокуратура Перми провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида. Надзорное ведомство выяснило, что несовершеннолетний имеет хроническое заболевание, при котором невозможно совместное проживание в одной квартире. Однако зная этот факт, местные чиновники незаконно отказали в предоставлении дополнительной жилой площади, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Отказом власти нарушили права ребенка-инвалида и его семьи на охрану здоровья и проживание в благоприятных условиях. Прокурор потребовал от администрации города предоставить жилье. Суд удовлетворил требования прокурора. Чиновники попытались обжаловать решение, но им не удалось. Сейчас исполнение решения суда контролирует прокуратура Перми.