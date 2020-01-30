В Перми чиновники незаконно отказали в жилье ребенку-инвалиду

Отказом власти нарушили права ребенка-инвалида и его семьи на охрану здоровья и проживание в благоприятных условиях. Прокурор потребовал от администрации города предоставить жилье. Суд удовлетворил требования прокурора. Чиновники попытались обжаловать решение, но им не удалось. Сейчас исполнение решения суда контролирует прокуратура Перми.