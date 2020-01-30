Владельцу сети «Норман-Виват» продлили срок реализации имущества

Инициатором банкротства сети выступило ООО «Пивной мастер». В мае 2017 года организация обратилась в суд с исками к ООО, входящим в группу компаний, и непосредственно к учредителю и генеральному директору сети Вадиму Юсупову. Он был признан несостоятельным в августе 2017 года. ООО «Пивной мастер» предъявило ему требования на 14,4 млн рублей. Общая сумма требований к экс-владельцу «Вивата» составила более 3,3 млрд рублей. Это в том числе задолженности по кредитным договорам перед «Сбербанком», компаниями «Виват-Трейд» и «Норман». Также банкротом была признана супруга владельца сети Маргарита Юсупова. В апреле 2019 года она вышла из процедуры банкротства в связи с заключением мирового соглашения.