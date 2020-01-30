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Posted 30 января 2020, 07:15

Published 30 января 2020, 07:15

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Владельцу сети «Норман-Виват» продлили срок реализации имущества

Владельцу сети «Норман-Виват» продлили срок реализации имущества

30 января 2020, 07:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Для покрытия долгов Вадима Юсупова на 3,3 млрд рублей с 2017 года в 2019 году было продано его имущество на сумму в 7 млн рублей.

Обанкротившемуся собственнику сети гипермаркетов «Норман-Виват» Вадиму Юсупову арбитражный суд Пермского края продлил процедуру реализации имущества сроком на четыре месяца. В определении суда указывается, что пока запланированные мероприятия не проведены и до полного их окончания процедура не может быть завершена. Следующее заседание суда назначено на 22 мая.

15 января 2020 года суд исключил из конкурсной массы доли Юсупова в его компаниях, в том числе это более 98% доли в ООО «Виват-Трейд», 53.2% доли в ООО «Торговая сеть «Норман», 100% доли в ООО «Виват-Буфет». В заседании это имущество было признано неликвидным. Согласно оценочному заключению, стоимость указанных долей в уставных капиталах юридических лиц составляет 1 рубль за каждую.

В 2017 году у Юсупова в собственности было выявлено три объекта недвижимости и несколько участков земли. Все они в залоге у кредиторов. Приставы наложили арест на собственные средства должника в размере 315 тыс. рублей. В результате с торгов в октябре 2019 года двумя лотами были проданы два встроенных помещения магазинов в Березниках на сумму 7 млн 705 тыс. рублей. Их приобрели предприниматели из Кирова и Соликамска.

В июле 2019 года арбитражный суд Пермского принял заявление ООО «Пивной мастер» об отказе от финансирования процедуры банкротства бывшего учредителя сети магазинов «Норман-Виват». Заявление расценено как ходатайство о прекращении производства по делу о несостоятельности Вадима Юсупова. На заседании в августе суд установил, что в конкурсной массе имеется имущество, подлежащее реализации, а именно два нежилых помещения в Березниках. После чего процедура реализации имущества была продлена сроком на полгода.

Инициатором банкротства сети выступило ООО «Пивной мастер». В мае 2017 года организация обратилась в суд с исками к ООО, входящим в группу компаний, и непосредственно к учредителю и генеральному директору сети Вадиму Юсупову. Он был признан несостоятельным в августе 2017 года. ООО «Пивной мастер» предъявило ему требования на 14,4 млн рублей. Общая сумма требований к экс-владельцу «Вивата» составила более 3,3 млрд рублей. Это в том числе задолженности по кредитным договорам перед «Сбербанком», компаниями «Виват-Трейд» и «Норман». Также банкротом была признана супруга владельца сети Маргарита Юсупова. В апреле 2019 года она вышла из процедуры банкротства в связи с заключением мирового соглашения.

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#Общество#Банкротство
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