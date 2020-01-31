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Posted 31 января 2020, 12:14

Published 31 января 2020, 12:14

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Кремль не поручал Максиму Решетникову отвечать за муниципальную реформу

Кремль не поручал Максиму Решетникову отвечать за муниципальную реформу

31 января 2020, 12:14
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Решетников
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг заявления СМИ о новом функционале экс-губернатора Пермского края.

Кремль не делал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову предложений стать ответственным за процесс укрупнения регионов и реформу местного самоуправления. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, никаких предложений не делалось», — цитирует ТАСС слова Пескова в ответ на предположения журналистов о том, что доклад министра на заседании Совета по местному самоуправлению может означать намерение Кремля назначить его ответственным за процесс укрупнения регионов, создания агломераций в стране и за всю реформу местного самоуправления в целом. «Новая концепция, которая будет готовиться, — в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития», — уточнил Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщалось, что министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании совета по развитию местного самоуправления высказался в пользу одноуровневой системы управления и заявил, что этот процесс экономически обоснован. Это выступление и послужило распространению версии, что экс-губернатор возглавит муниципальную реформу в России.

#Общество#Решетников
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