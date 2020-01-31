Кремль не поручал Максиму Решетникову отвечать за муниципальную реформу

Posted 31 января 2020, 12:14
Published 31 января 2020, 12:14
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Кремль не делал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову предложений стать ответственным за процесс укрупнения регионов и реформу местного самоуправления. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, никаких предложений не делалось», — цитирует ТАСС слова Пескова в ответ на предположения журналистов о том, что доклад министра на заседании Совета по местному самоуправлению может означать намерение Кремля назначить его ответственным за процесс укрупнения регионов, создания агломераций в стране и за всю реформу местного самоуправления в целом. «Новая концепция, которая будет готовиться, — в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития», — уточнил Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ сообщалось, что министр экономического развития РФ, экс-губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании совета по развитию местного самоуправления высказался в пользу одноуровневой системы управления и заявил, что этот процесс экономически обоснован. Это выступление и послужило распространению версии, что экс-губернатор возглавит муниципальную реформу в России.