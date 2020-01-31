Кремль не поручал Максиму Решетникову отвечать за муниципальную реформу

«Нет, никаких предложений не делалось», — цитирует ТАСС слова Пескова в ответ на предположения журналистов о том, что доклад министра на заседании Совета по местному самоуправлению может означать намерение Кремля назначить его ответственным за процесс укрупнения регионов, создания агломераций в стране и за всю реформу местного самоуправления в целом. «Новая концепция, которая будет готовиться, — в ее подготовке будет принимать участие и Минэкономразвития», — уточнил Дмитрий Песков.