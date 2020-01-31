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Posted 31 января 2020, 05:16

Published 31 января 2020, 05:16

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пермяк пытался подкупить полицейских в аэропорту

Пермяк пытался подкупить полицейских в аэропорту

31 января 2020, 05:16
Фото: Properm.ru.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности.

21 января 2020 года сотрудники Линейного отделения полиции задержали в пермском аэропорту 48-летнего местного жителя. Он был в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в комнату полиции для составления протокола, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина предложил дать взятку сотруднику полиции в размере 20 тыс. рублей, однако тот отказался и сообщил об этом руководству. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В аэропорт он приехал, чтобы встретить родственника, но перед встречей выпил.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).

#Происшествия
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