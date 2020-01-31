Пермяк пытался подкупить полицейских в аэропорту

Posted 31 января 2020, 05:16
Published 31 января 2020, 05:16
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
21 января 2020 года сотрудники Линейного отделения полиции задержали в пермском аэропорту 48-летнего местного жителя. Он был в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в комнату полиции для составления протокола, сообщает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.
Мужчина предложил дать взятку сотруднику полиции в размере 20 тыс. рублей, однако тот отказался и сообщил об этом руководству. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В аэропорт он приехал, чтобы встретить родственника, но перед встречей выпил.
Сейчас на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)).