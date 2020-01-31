Пермяк пытался подкупить полицейских в аэропорту

Мужчина предложил дать взятку сотруднику полиции в размере 20 тыс. рублей, однако тот отказался и сообщил об этом руководству. Выяснилось, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В аэропорт он приехал, чтобы встретить родственника, но перед встречей выпил.