Проблемы с водоснабжением Юго-Камского довели до ЧС

Проблемы с водоснабжением поселка Юго-Камский тянутся уже несколько лет, редакция Properm.ru рассказывала об этом ранее. Качество воды ухудшилось несколько лет назад после несанкционированной врезки в нефтепровод. Все мероприятия по очистке, рекультивации были проведены, но вода из пруда перестала быть пригодной для организации водоснабжения. В 2013 году «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» проверил, как местная вода влияет на детей и пришел к выводу, что она наносит вред их здоровью. В воде Юго-Камского повышенное содержание марганца. Очевидно, что поселку нужны более надежные источники водоснабжения.