Проблемы с водоснабжением Юго-Камского довели до ЧС

Posted 31 января 2020, 03:17
Published 31 января 2020, 03:17
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Юго-Камском с понедельника, 27 января, из-за отсутствия централизованного водоснабжения в значительной части поселка была объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. Из-за аварии без воды уже четыре дня остаются 224 абонента, это в том числе детский сад, отдел полиции, церковь, 46 частных домовладения и 174 квартиры. Число многоквартирных домов и.о. главы поселения Игорь Соларев назвать затруднился, поскольку «считали по абонентам». Сейчас сетями управляет МУП «Энергетик», его задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на сегодня составляет около 5 млн рублей.
«Все началось в понедельник с аварии на водоводе, после которой из-за ударивших холодов он перемерз. Устранение аварии идет, возможно, завтра (31 января — Properm.ru) сможем подавать людям воду», — пояснил Соларев Properm.ru.
Сообщившие о серьезной коммунальной аварии в Юго-Камском жители поясняли, что все дни аварии в поселке организован подвоз питьевой воды. «Может быть, это даже и лучше, хотя бы не отравимся», — поясняли собеседники.
Проблемы с водоснабжением поселка Юго-Камский тянутся уже несколько лет, редакция Properm.ru рассказывала об этом ранее. Качество воды ухудшилось несколько лет назад после несанкционированной врезки в нефтепровод. Все мероприятия по очистке, рекультивации были проведены, но вода из пруда перестала быть пригодной для организации водоснабжения. В 2013 году «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» проверил, как местная вода влияет на детей и пришел к выводу, что она наносит вред их здоровью. В воде Юго-Камского повышенное содержание марганца. Очевидно, что поселку нужны более надежные источники водоснабжения.
Как ранее расказывал редакции Properm.ru заместитель директора МУП «Энергетик» Игорь Шейхальислямов, в Юго-Камском поселении комплекс сооружений водоподготовки и водоотведения — это единый комплекс, так как вода, которая потребляется населением, уходит на биологические очистные сооружения. И водозаборы, и очистные сооружения были открыты в 1974 году. Воду берут из прудов. Технологии и оборудование давно устарели морально и физически.
Еще в 2002 году были пробурены подземные скважины (фотинское и пашийское месторождения). По словам заместителя директора МУП «Энергетик» Игоря Шейхальислямова, в подземных скважинах качество воды соответствует всем СаНПиНам, запас воды большой. В 2013 году полномочия по строительству объекта «Водоснабжение поселка Юго-Камский Пермского района пресными подземными водами» передали в Пермский район, вместе с финансированием — 7,3 млн рублей. Исполнителем стало МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального района». Полномочия по строительству очистных сооружений также в 2014 году переданы поселением на уровень района. На эти цели поселение перечислило в бюджет Пермского района 2 млн рублей.
После передачи системы водоснабжения в Юго-Камском на уровень администрации Пермского района последовало заключение нескольких контрактов на проведение научно-изыскательских работ. Из бюджета в общей сложности было перечислено разным подрядчикам более 6 млн рублей. Ни один из проектов не прошел экспертизу, одна из компаний сегодня находится в стадии ликвидации.
5 января 2019 года депутаты Совета Юго-Камского сельского поселения обратились в правоохранительные органы по поводу истраченных средств поселения на разработку проекта водоснабжения. Летом 2019 года в возбуждении уголовного дела им было отказано, был признан факт халатности в действиях районных чиновников, в бюджет района вернулись 1,6 млн рублей из перечисленных в бюджет Пермского района 7,3 млн рублей. В начале 2020 года депутаты вновь обратились в прокуратуру с заявлением о необходимости проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной дейятельности в Юго-Камском, в том числе — в отношении организации водоснабжения поселения.