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Posted 31 января 2020, 03:02

Published 31 января 2020, 03:02

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Пьяный житель Прикамья проник домой к бывшей сожительнице

Пьяный житель Прикамья проник домой к бывшей сожительнице

31 января 2020, 03:02
Фото: Properm.ru.
Мужчина взломал дверь в квартиру.

В Чердыни завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Соликамска. Его обвнияют в незаконном проникновение в жилище, сообщает СУ СК по Пермскому краю.

27 декабря 2019 года в поселке Рябинино Чердынского района пьяный обвиняемый взломал входную дверь и незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы. Вернувшись домой женщина вызвала сотрудников полиции, которые выгнали мужчину из квартиры.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия
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