Пьяный житель Прикамья проник домой к бывшей сожительнице

Posted 31 января 2020, 03:02
Published 31 января 2020, 03:02
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
В Чердыни завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Соликамска. Его обвнияют в незаконном проникновение в жилище, сообщает СУ СК по Пермскому краю.
27 декабря 2019 года в поселке Рябинино Чердынского района пьяный обвиняемый взломал входную дверь и незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы. Вернувшись домой женщина вызвала сотрудников полиции, которые выгнали мужчину из квартиры.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.