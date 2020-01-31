Пьяный житель Прикамья проник домой к бывшей сожительнице

27 декабря 2019 года в поселке Рябинино Чердынского района пьяный обвиняемый взломал входную дверь и незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы. Вернувшись домой женщина вызвала сотрудников полиции, которые выгнали мужчину из квартиры.