«Выводы каждый для себя сделает сам». Управляющий «Карамели» Сергей Щербаков написал открытое письмо

Вчера в аэропорту Екатеринбурга задержали управляющего пермским мини-отелем «Карамель» Алексея Щербакова. В ночь на 20 января в помещение его гостиницы, находившейся в подвале дома на Советской Армии, 21, по бетонному каналу хлынул кипяток из прорвавшейся магистральной сети Пермской сетевой компании. В этот момент в помещениях находились люди: в результате пять человек погибли, еще трое получили ожоги. Сразу после ЧП Щербаков, испугавшись, сбежал в Москву, и вернулся спустя 10 дней. После того, как стало известно что его доставили в полицию для дачи показаний, его сестра Юлия Пирумова опубликовала обращение от имени Щербакова в Facebook. В нем задержанный выразил соболезнования семьям погибших, попросил прощения, а также заявил, что надеется на всестороннее расследование. Properm.ru публикует это письмо.

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