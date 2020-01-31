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Posted 31 января 2020, 12:50

Published 31 января 2020, 12:50

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Законодательное собрание не выбрало подрядчика для своего PR в районных газетах

Законодательное собрание не выбрало подрядчика для своего PR в районных газетах

31 января 2020, 12:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
На открытый конкурс для размещения статей в 58 районных газетах никто не заявился.

Сегодня, 31 января, законодательное собрание Пермского края продлило открытый конкурс на информирование населения о своей деятельности в печатных средств массовой информации муниципальных образований. Для участия в аукционе не заявился ни один участник. Госзакупка была объявлена 27 декабря.

Контракт включает в себя написание, редактирование, корректуру журналистских материалов, организацию фотосъемок. Тем самым подрядчик должен обеспечить полноценное информирование населения Пермского края о деятельности заксобрания в целом и каждого депутата в частности. Победитель должен в течении 2020 года размещать согласованную заказчиком информацию в 58 муниципальных печатных изданиях, а при наличии — на их интернет-сайтах. Размещение материала, не утвержденного заказчиком, считается фактом ненадлежащего исполнения договора.

Срок исполнения договора — с момента его заключения до 15 декабря 2020 года. Максимальная стоимость — 5 млн рублей. Контракт относится к услугам информационных агентств, предоставляемых газетам и периодическим изданиям.

#Общество#Госзакупки#Сми
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