Законодательное собрание не выбрало подрядчика для своего PR в районных газетах

Контракт включает в себя написание, редактирование, корректуру журналистских материалов, организацию фотосъемок. Тем самым подрядчик должен обеспечить полноценное информирование населения Пермского края о деятельности заксобрания в целом и каждого депутата в частности. Победитель должен в течении 2020 года размещать согласованную заказчиком информацию в 58 муниципальных печатных изданиях, а при наличии — на их интернет-сайтах. Размещение материала, не утвержденного заказчиком, считается фактом ненадлежащего исполнения договора.