Законодательное собрание не выбрало подрядчика для своего PR в районных газетах

Posted 31 января 2020, 12:50
Published 31 января 2020, 12:50
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Сегодня, 31 января, законодательное собрание Пермского края продлило открытый конкурс на информирование населения о своей деятельности в печатных средств массовой информации муниципальных образований. Для участия в аукционе не заявился ни один участник. Госзакупка была объявлена 27 декабря.
Контракт включает в себя написание, редактирование, корректуру журналистских материалов, организацию фотосъемок. Тем самым подрядчик должен обеспечить полноценное информирование населения Пермского края о деятельности заксобрания в целом и каждого депутата в частности. Победитель должен в течении 2020 года размещать согласованную заказчиком информацию в 58 муниципальных печатных изданиях, а при наличии — на их интернет-сайтах. Размещение материала, не утвержденного заказчиком, считается фактом ненадлежащего исполнения договора.
Срок исполнения договора — с момента его заключения до 15 декабря 2020 года. Максимальная стоимость — 5 млн рублей. Контракт относится к услугам информационных агентств, предоставляемых газетам и периодическим изданиям.