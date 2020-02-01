properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2020, 05:56

Published 1 февраля 2020, 05:56

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

На дорогах Прикамья ограничили движение большегрузов

На дорогах Прикамья ограничили движение большегрузов

1 февраля 2020, 05:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Меры приняты, чтобы уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

В Пермском крае ограничили движение большегрузных транспортных средств с 1 февраля по 2 февраля. Решение принято с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и образований заторов на дорогах общего пользования, регионального и муниципального значения.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Прикамья работают на автодорогах в усиленном режиме, контролируют состояние дорог, оказывают помощь участникам дорожного движения. Если сотрудники иснпекции обнаружат нарушения в содержании улично-дорожной сети, то к владельцам дорог и подрядным организациям будут применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.

#Авто#Пермские дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика