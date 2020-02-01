На дорогах Прикамья ограничили движение большегрузов

Posted 1 февраля 2020, 05:56
Published 1 февраля 2020, 05:56
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Пермском крае ограничили движение большегрузных транспортных средств с 1 февраля по 2 февраля. Решение принято с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций и образований заторов на дорогах общего пользования, регионального и муниципального значения.
В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции Прикамья работают на автодорогах в усиленном режиме, контролируют состояние дорог, оказывают помощь участникам дорожного движения. Если сотрудники иснпекции обнаружат нарушения в содержании улично-дорожной сети, то к владельцам дорог и подрядным организациям будут применены меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.