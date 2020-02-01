В Перми иностранцам продавали сертификаты о владении русским языком

Суд установил, что информация носит противоправный характер. Так как для получения сертификата нужно пройти обучение и экзамен. Суд включил сайт в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие, информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»