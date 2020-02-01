В Перми иностранцам продавали сертификаты о владении русским языком

Posted 1 февраля 2020, 10:05
Published 1 февраля 2020, 10:05
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Суд рассмотрел иск прокурора Свердловского района Перми. Прокурор просил признать информацию о продаже сертификата русского языка иностранным гражданам незаконной. Надзорное ведомство выяснило, что в интернете есть сайты, на которых можно купить необходимый сертификат для законного трудоустройства иностранцу в России, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.
Суд установил, что информация носит противоправный характер. Так как для получения сертификата нужно пройти обучение и экзамен. Суд включил сайт в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие, информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»