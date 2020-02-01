В Перми начали бесплатно выдавать транспортные карты

Пермяки смогут бесплатно получить единую транспортную карту. Для этого при покупке нужно пополнить ее на сумму от 120 рублей. Если вы пополните ее на меньшую сумму или не будете пополнять вовсе, то за карту придется заплатить 50 рублей, сообщает пресс-служба администрации Перми.