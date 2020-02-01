В Перми начали бесплатно выдавать транспортные карты

Posted 1 февраля 2020, 07:43
Published 1 февраля 2020, 07:43
Modified 24 декабря 2024, 18:37
Updated 24 декабря 2024, 18:37
Пермяки смогут бесплатно получить единую транспортную карту. Для этого при покупке нужно пополнить ее на сумму от 120 рублей. Если вы пополните ее на меньшую сумму или не будете пополнять вовсе, то за карту придется заплатить 50 рублей, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Также 1 и 2 февраля с 10:00 до 16:45 будут работать две дополнительные точки продажи карт по улицам Пермская, 230 и Василия Каменского, 26.