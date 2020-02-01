Власти Перми согласовали митинг против ликвидации железной дороги на набережной

Пермские власти согласовали митинг против ликвидации железнодорожного сообщения между станциями Пермь-1 и Пермь-2. Еще одной темой митинга общественников стало повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Протестное мероприятие должно пройти 9 февраля в 14:00 в сквере около Пермского театра оперы и балета, об этом сообщил координатор пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.

Протестующие планировали провести митинг в сквере имени Решетникова, но власти сообщили, что там уже запланировано публичное мероприятие.