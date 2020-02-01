Власти Перми согласовали митинг против ликвидации железной дороги на набережной

Posted 1 февраля 2020, 07:11
Published 1 февраля 2020, 07:11
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Пермские власти согласовали митинг против ликвидации железнодорожного сообщения между станциями Пермь-1 и Пермь-2. Еще одной темой митинга общественников стало повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Протестное мероприятие должно пройти 9 февраля в 14:00 в сквере около Пермского театра оперы и балета, об этом сообщил координатор пермского штаба Алексея Навального Сергей Ухов.
Протестующие планировали провести митинг в сквере имени Решетникова, но власти сообщили, что там уже запланировано публичное мероприятие.
27 января изменилась схема движения поездов дальнего следования №№ 12/11 «Москва — Новый Уренгой» и 84/83 «Москва — Приобье». Это произошло из-за начала ликвидации железнодорожной ветки вдоль берега Камы.