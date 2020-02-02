Экс-прокурор Прикамья уволился из «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Posted 2 февраля 2020, 08:26
Published 2 февраля 2020, 08:26
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Бывший прокурор Пермского края Александр Белых покинул свою должность в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». В компании Белых был заместителем начальника департамента — начальником договорно-правового управления департамента правового обеспечения.
Последним рабочим днем Александра Белых в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стала пятница, 31 января. Перед своим уходом он разослал коллегам электронные письма, а также позже выступил с короткой прощальной речью на одном из совещаний.