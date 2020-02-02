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Posted 2 февраля 2020, 08:26

Published 2 февраля 2020, 08:26

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Экс-прокурор Прикамья уволился из «ЛУКОЙЛ-Пермь»

Экс-прокурор Прикамья уволился из «ЛУКОЙЛ-Пермь»

2 февраля 2020, 08:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
В нефтяной компании Александр Белых руководил договорно-правовым управлением.

Бывший прокурор Пермского края Александр Белых покинул свою должность в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». В компании Белых был заместителем начальника департамента — начальником договорно-правового управления департамента правового обеспечения.

Последним рабочим днем Александра Белых в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» стала пятница, 31 января. Перед своим уходом он разослал коллегам электронные письма, а также позже выступил с короткой прощальной речью на одном из совещаний.

#Общество#Кадровые перестановки#Александр белых
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