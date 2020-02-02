Произошел порыв на теплосетях. Кому звонить?

«Пермская сетевая компания» напоминает жителям, что в случае утечки горячей воды в подъезде или пара в подвале необходимо оперативно звонить на горячую линию по номеру: (342) 243–72–99. Также в «ПСК» отмечают, что о случившемся ЧП необходимо уведомить аварийные службы УК и ТСЖ.