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Posted 2 февраля 2020, 12:15

Published 2 февраля 2020, 12:15

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Произошел порыв на теплосетях. Кому звонить?

Произошел порыв на теплосетях. Кому звонить?

2 февраля 2020, 12:15
Фото: Properm.ru.
Своевременное сообщение о коммунальной аварии поможет оперативно устранить ее последствия.

«Пермская сетевая компания» напоминает жителям, что в случае утечки горячей воды в подъезде или пара в подвале необходимо оперативно звонить на горячую линию по номеру: (342) 243–72–99. Также в «ПСК» отмечают, что о случившемся ЧП необходимо уведомить аварийные службы УК и ТСЖ.

Например, 31 января произошла утечка на внутридомовых сетях в здании по ул. Голева, 10 б. Сигнал поступил в энергокомпанию через соцсети. На место была отправлена ремонтно-восстановительная бригада «Пермской сетевой компании». Как выяснилось, в помещение общежития на первом этаже произошел прорыв радиатора батареи. Управляющая компания устранила инцидент своими силами — отключила радиатор, откачала воду.

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