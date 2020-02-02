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Posted 2 февраля 2020, 14:11

Published 2 февраля 2020, 14:11

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермь прибыл поезд «Пекин — Москва». Пассажиров проверяют на коронавирус

В Пермь прибыл поезд «Пекин — Москва». Пассажиров проверяют на коронавирус

2 февраля 2020, 14:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Сейчас всех прибывших осматривают на признаки инфекции.

Сегодня, 2 февраля, в 19:28 по местному времени в Пермь прибыл поезд «Пекин — Москва». Как сообщает с места событий корреспондент Properm.ru, автомобили реанимации и аварийно-спасательных служб появились у вокзала примерно за 30 минут до прибытия состава.

На всех станциях по пути следования по регламенту поезд встречает санэпиднадзор на железнодорожном транспорте, скорая и служба спасения. Фельдшер скорой проводит осмотр пассажиров единственного прицепного российского вагона, он заполнен наполовину. Вагонов из КНР шесть, их пассажиры предпочитают прятаться от камер, они не выходили ни на одной станции.

Всего, по данным бригады поезда, в нем едет не более 10 граждан КНР. Состав идёт фактически пустой, в том числе — из-за снятого безвизового режима. Заболевших или с симптомами ОРВИ в составе не было. В Перми стоянка составила 20 минут. Следующий поезд из Пекина в Москву выйдет в среду и будет в Перми 9 февраля.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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