В Пермь прибыл поезд «Пекин — Москва». Пассажиров проверяют на коронавирус

Всего, по данным бригады поезда, в нем едет не более 10 граждан КНР. Состав идёт фактически пустой, в том числе — из-за снятого безвизового режима. Заболевших или с симптомами ОРВИ в составе не было. В Перми стоянка составила 20 минут. Следующий поезд из Пекина в Москву выйдет в среду и будет в Перми 9 февраля.