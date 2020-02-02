Замглавы Перми Людмила Гаджиева будет отчитываться за очереди в пунктах выдачи транспортных карт

Вчера, 1 февраля, в пунктах продажи новых транспортных карт Перми образовались очереди. Ранее городская администрация анонсировала повышение стоимость проезда в общественном транспорте с 20 рублей до 26 рублей при наличной оплате и 24 рублей при оплате банковской или транспортной картой.