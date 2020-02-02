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Posted 2 февраля 2020, 09:45

Published 2 февраля 2020, 09:45

Modified 24 декабря 2024, 18:37

Updated 24 декабря 2024, 18:37

Замглавы Перми Людмила Гаджиева будет отчитываться за очереди в пунктах выдачи транспортных карт

Замглавы Перми Людмила Гаджиева будет отчитываться за очереди в пунктах выдачи транспортных карт

2 февраля 2020, 09:45
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Ей предстоит объяснить, как и когда будет увеличено количество точек распространения транспортных карт.

Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева в понедельник утром будет отчитываться за очереди в пунктах выдачи транспортных карт. Об этом мэр города Дмитрий Самойлов написал в своем Instagram.

«Везде очереди по человек 80. Крайне не удовлетворен организацией распространения карт департаментом транспорта», — написал глава Перми. Гаджиевой предстоит объяснить, как и когда будет увеличено количество точек распространения транспортных карт.

Вчера, 1 февраля, в пунктах продажи новых транспортных карт Перми образовались очереди. Ранее городская администрация анонсировала повышение стоимость проезда в общественном транспорте с 20 рублей до 26 рублей при наличной оплате и 24 рублей при оплате банковской или транспортной картой.

#Общество#Пермская езда
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