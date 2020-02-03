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Posted 3 февраля 2020, 11:20

Published 3 февраля 2020, 11:20

Modified 24 декабря 2024, 18:36

Updated 24 декабря 2024, 18:36

Главный ледовый городок Перми снова закроется из-за потепления

Главный ледовый городок Перми снова закроется из-за потепления

3 февраля 2020, 11:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
О работе ледового городка можно узнать на сайте и в социальных сетях.

Завтра, 4 февраля, временно закроется главный ледовый городок на эспланаде. Это нужно для безопасности горожан и сохранения ледовых объектов, так как будет теплая погода.

В это время будет работать каток у монумента «Героям фронта и тыла» и горка для снутюбинга. Однако возможны технические паузы, которые будут зависеть от изменения температуры.
Узнать о том, работает ли городок «Легенды древней Пермы» можно на сайте и в социальных сетях. Планируется, что уже 5 февраля городок будет работать по привычному графику.

#Общество#Ледовый городок
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