Главный ледовый городок Перми снова закроется из-за потепления

В это время будет работать каток у монумента «Героям фронта и тыла» и горка для снутюбинга. Однако возможны технические паузы, которые будут зависеть от изменения температуры.

Узнать о том, работает ли городок «Легенды древней Пермы» можно на сайте и в социальных сетях. Планируется, что уже 5 февраля городок будет работать по привычному графику.