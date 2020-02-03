Из-за смертельного коронавируса закрыли ж/д границы с КНР. Репортаж с последней остановки поезда в Перми

2 февраля вечером последний пересекший границу поезд Пекин — Москва совершил двадцатиминутную стоянку в Перми. Единственными встречающими последний китайский пассажирский состав в Перми были журналисты, полицейские, спасатели и медики санитарного контроля. Граждане КНР предпочитают не покидать вагоны и не общаться с посторонними. Всего в составе было не более десяти граждан КНР. Ни одного заболевшего по пути следования от российской границы в поезде не выявлено.