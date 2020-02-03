Из-за смертельного коронавируса закрыли ж/д границы с КНР. Репортаж с последней остановки поезда в Перми

Posted 3 февраля 2020, 05:40
Published 3 февраля 2020, 05:40
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
2 февраля вечером последний пересекший границу поезд Пекин — Москва совершил двадцатиминутную стоянку в Перми. Единственными встречающими последний китайский пассажирский состав в Перми были журналисты, полицейские, спасатели и медики санитарного контроля. Граждане КНР предпочитают не покидать вагоны и не общаться с посторонними. Всего в составе было не более десяти граждан КНР. Ни одного заболевшего по пути следования от российской границы в поезде не выявлено.
Сегодня, 3 февраля, с 00 часов 00 минут московского времени до особого указания временно приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китаем. Это решение было принято накануне, 2 февраля, в соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту. Неиспользованные билеты могут быть возвращены без удержания сборов и плат.
Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва — Забайкальск. Полностью перестанут курсировать поезд № ¾ Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», поезд № 320/20–19/319 Чита — Забайкальск — Пекин и беспересадочные вагоны Москва — Пекин в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.
Меры предпринимаются для предупреждения завоза уханьского коронавируса в Россиию. По данным на утро 3 февраля, число зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 17,2 тыс. человек, информация указана на сайте Национального комитета по здравоохранению КНР. За прошедшие сутки медики диагностировали заболевание у 2829 человек, 189 из которых находятся в тяжелом состоянии. В Китае число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV достигло 361 человека.